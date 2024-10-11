Мало кто знает, что томаты - универсальное средство от вредителей сада и не только.

Трудно найти дачника, который не хочет, чтобы урожай с огорода был обильным и качественным. Именно поэтому садоводы прибегают к разным хитростям и пытаются улучшить состояние почвы, а также бороться с вредителями и болезнями. УНИАН расскажет, чем удобрить истощенную землю так, чтобы урожай порадовал.

Можно ли закапывать помидоры в землю

Опытные дачники говорят, что такое народное удобрение практически универсально - оно решает сразу несколько проблем. Во-первых, томаты "отдают" полезные вещества другим культурам, за счет чего усиливается их рост. Во-вторых, если закопать помидоры в землю, то семена томатов приживутся, а в следующем сезоне такой самосев даст крупные и сочные плоды.

Кроме того, если вы не знаете, чем обогатить землю, то запомните, что в помидорах есть фосфор, калий и азот. Эти вещества полезны не только для растений, но и для самой почвы. Они защищают от болезней и улучшают состояние грунта - благодаря аэрации, земля становится более рыхлой.

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Также дачники напоминают, что лучше народного средства защиты растений от вредителей и болезней, чем томаты, не стоит и искать. В составе помидоров присутствуют фунгициды, которые препятствуют возникновению грибковых заболеваний. И учитывая тот факт, что разные вредители очень любят томаты, если плоды будут под землей, насекомые к ним не доберутся.

Как правильно высаживать томаты в грунт

Если вы для себя решили испробовать такие народные средства от грибковых заболеваний растений и для улучшения состояния почвы, то возьмите несколько спелых томатов и просто целиком закопайте их в землю. Желательно делать лунки максимум 15-20 см в глубину, а между каждой посадкой сохранять расстояние в 15 см.

Учтите, что провернуть такую процедуру нужно до заморозков, а когда выпадет снег и "ударят" первые ночные морозы, посадки желательно укрыть агроволокном. Посадка помидоров под зиму - оптимальный вариант получения раннего крепкого урожая и защиты своего огорода от болезней и вредителей.

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