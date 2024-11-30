Лунный посевной календарь поможет грамотно спланировать работу на огороде в декабре.

Декабрь - довольно спокойный месяц для дачников. Но это не значит, но на участке совсем нечем заняться. Продолжается уход за посаженными растениями и защита от морозов. Мы составили лунный посевной календарь, который подскажет удачные для посевов дни декабря и напомнит о важных задачах в саду и на огороде.

Посевной календарь на декабрь 2024 года

Посевной календарь на декабрь учитывает фазы Луны и знаки Зодиака, в которых находится наш спутник. Неудачными для любой работы на участке считаются дни полнолуния и новолуния - в такие периоды растения негативно реагируют на любые взаимодействия. В декабре новолуния будут 1 и 31 числа, полнолуние - 15 числа.

Самыми благоприятными дня для посевов днями декабря будут 4, 8-10, 17, 23-28 число.

Видео дня

Неурожайные дни - 1-3, 5-6, 11, 14-16, 19, 21, 30-31 число.

Что и когда сажать в декабре - посевной календарь удачных дней

Список того, что посадить на огороде в декабре, довольно большой. В открытом грунте в начале месяца можно сажать зеленую изгородь, морозостойкие деревья, ягодные кусты и вечнозеленые растения. А в теплице и на подоконнике выращивайте что угодно - от зелени и пряности до овощей и комнатных цветов.

Рекомендуем заняться посевами конкретных растений в следующие дни:

озимые культуры - 4, 7, 10, 17, 22-28 декабря;

- 4, 7, 10, 17, 22-28 декабря; зелень, пряности, салаты - 5-10, 12-13, 17, 20, 22-26 декабря;

- 5-10, 12-13, 17, 20, 22-26 декабря; саженцы деревьев и кустарников - 7-10, 22-28 декабря;

- 7-10, 22-28 декабря; цветы - 4, 8-10, 15, 18, 25-29 декабря;

- 4, 8-10, 15, 18, 25-29 декабря; овощи в теплице и на подоконнике - 4, 7, 10, 17, 22-26, 28-29 декабря.

Эти даты наиболее благоприятны для посева и пересадки указанных культур.

Что делать в огороде в декабре - список важнейших дел

С наступлением зимы стоит накрыть от морозов молодые растения в открытом грунте. Для этого используют спанбонд, агроволокно или обычную мешковину. Также для защиты от холодов грядки можно замульчировать опилками либо еловыми ветками.

В декабре хорошо заготавливать черенки для весенней прививки. Собранные побеги храните в холодильнике или подвале.

В первый месяц зимы можно готовить субстрат для весенних посевов. Не забудьте также обработать и положить на хранение в сухое место посадочный материал (семена и луковицы).

Если у вас есть теплица или много свободного места на подоконнике, то скучать в декабре вы не будете. Можно продолжать выращивание любых растений и посев рассады.

Главное дело, что нужно обязательно сделать в декабре - это снегозадержание на участке. Эта процедура имеет много преимуществ.

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