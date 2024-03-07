Рассказываем, для чего садят полынь огородники и как ее применяют еще.

Полынь обыкновенная - растение с серебристыми листьями, горечью и ярким запахом. Растет обычно вдоль дорог, на лугах, дачных участках. На огороде и в саду от нее принято избавляться - сорняк ведь. Меж тем, не все знают, что это - одно из древнейших лекарственных растений, и плюс ко всему оно обладает еще рядом полезных свойств. Давайте разберемся, какую пользу приносит полынь в саду и на огороде и почему ее не стоит спешить вырывать.

Полынь - польза сорняка, который на самом деле не сорняк

Трава полынь - на почетном месте в народной медицине, поэтому ее часто выращивают в качестве лекарственной культуры. Кроме этого, она считается также сильным инсектицидом и репеллентом, помогающим уничтожить или отпугнуть летающих и ползающих насекомых или личинок.

Полыни боятся тля, пилильщик, белокрылка, белянка, плодожорка, морковная муха.

Также полынь "работает" как профилактика некоторых болезней растений.

Как использовать полынь в огороде и саду

Некоторые огородники раскладывают веточки полыни вдоль рядов моркови, сверху на капусту, вешают на деревья и кустарники. Можно ли сажать полынь в огороде? Можно и нужно, и не только для отпугивания насекомых, но и для приготовления настоя полыни - именно он имеет пресловутое репеллентное действие.

Чтобы приготовить настой полыни залейте большой пучок (300 г) свежей травы 5 л кипятка и дайте настояться в течение часа.

Опрыскивайте этим настоем растения, пораженные вредителями, и их количество значительно уменьшится.

Что касается сада, то в нем тоже можно высадить полынь. Где посадить полынь на участке лучше всего? Под деревом или кустом (в районе приствольного круга) - растение, которое будет расти почти вплотную к стволу, будет защищать от ползучих вредителей и в некоторой степени от летучих:

полынь обходят стороной муравьи, а значит, не будет и тли;

не терпят полынь гусеницы и плодожорки;

это пахучее растение не любят мыши - они стараются не селиться там, где оно растет.

На зиму можно обернуть полынью стволы плодовых деревьев, и тогда зайцы не будут объедать с них кору. Также этот "сорняк" хорошо смотрится в цветнике - он неприхотлив, устойчив к засухе. Что посадить рядом с полынью? Лаванду, колокольчики, сантолину - они будут хорошо смотреться вместе, а рядом с розами растение будет отпугивать тлю.

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