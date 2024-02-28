В марте у дачников много забот - посевной календарь поможет грамотно их распланировать.

С началом весны у дачников и садоводов появляется много хлопот. Список того, что нужно сделать на огороде в марте, обширен. Это очень важный месяц, в который закладываются основы для будущего урожая. Пора высаживать рассаду овощей, сажать саженцы деревьев, ухаживать за саду, подготавливать почву для будущих посевов.

Лунный посевной календарь на март 2024 поможет распланировать работу на участке. Известно, что наш спутник влияет на рост и урожайность растений. Чтобы огородные хлопоты прошли удачно, ориентируйтесь на лунный календарь.

Лунный посевной календарь на март 2024 Украина

1 марта - можно покупать и замачивать семена, сеять любую зелень в горшках, высаживать рассаду лука. В саду можно заготавливать черенки, обрабатывать растения фунгицидами. В теплице - полоть грядки и обрывать лишние саженцы, мульчировать почву. Не рекомендуется обрезать и пересаживать растения, травмировать корни.

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2-4 марта - на подоконнике - посадка лука, чеснока, зелени, редиса, корневого сельдерея. На клумбе и в горшках - высадка ампельных и вьющихся цветов. На огороде и в теплицах можно полоть грядки, прореживать саженцы, сеять бобовые, удобрять почву. Не рекомендуется замачивать семена и прищипывать растения.

5-6 марта - разрешены посадки любых овощей и цветов, а также молодых деревьев в саду. В теплице можно посадить клубнику, картошку, морковь. Не рекомендуется пропалывать участок, рыхлить землю, повреждать корни растений.

7-8 марта - хорошие дни, чтобы бороться с вредителями и болезнями на участке, удобрить растения, обрезать крону деревьев и больные ветки, выкопать корнеплоды и луковицы цветов. Не рекомендуется сажать, пересаживать и обильно поливать растения.

9-10 марта - хорошие дни, чтобы ухаживать за уже посаженными культурами, но новые сажать не стоит. Можно полоть, удобрять, подкармливать, лечить растения, белить деревья, подготавливать субстрат. 10 марта наступит новолуние - лунный посевной календарь рекомендует ничего не сеять.

11-13 марта - можно перекапывать и рыхлить почву, заготавливать субстрат, заняться санитарной обрезкой и заготовкой черенков. Разрешено сажать и пересаживать комнатные цветы, остальные растения сеять не стоит. Также нельзя замачивать семена и пикировать рассаду.

14-15 марта - очень урожайные дни. Сажайте любые овощи, рассаду и деревья. 15 марта - крайне удачная дата для посадки многолетних цветов. В саду можно опрыскивать и белить деревья, обрезать крону, лечить болезни. Не рекомендуется менять почву в горшках.

16-17 марта - можно сажать зелень, клубнику, лук, чеснок, морковь, бобовые, ампельные цветы. На подоконнике - выращивание, подкормка и прополка рассады. Хорошие дни для борьбы с вредителями и заболеваниями сада и клумбы. Не рекомендуется сажать луковичные цветы, выкапывать луковицы и клубни, пасынковать растения.

18-19 марта - очень плодородные дни. Разрешены любые посадки - как рассады на подоконнике, так и ранних овощей на огороде. Всё посаженное хорошо приживется. Также разрешено пересаживать и подкармливать цветы, укоренять черенки, перекапывать и мульчировать почву. Не стоит использовать ядохимикаты.

20-21 марта - очень хорошие дни для посадки малины, смородины, винограда, крыжовника и других кустарников. На подоконнике можно сажать зелень и салаты. Другие посевы лучше отложить. Нельзя пересаживать, прищипывать, обрезать растения - раны долго заживают.

22-23 марта - удачные дни для посадки любых цветов и плодовых деревьев. Можно укоренять черенки и прищипывать растения. Овощи сажать не стоит, но уже посаженные можно подкормить и прополоть. Также не стоит выкапывать луковицы и клубни.

24-26 марта - дни полнолуния. Посевной календарь советует отложить любые посевы и посадки. Можно ухаживать за уже посаженными растениями, готовить грядки, подкормить молодые саженцы.

27-28 марта - хорошие дни для посадки всех цветов и плодовых деревьев, а также рассады, особенно томатов. Можно пропалывать грядки, прореживать всходы, замачивать семена, проращивать картошку. Разрешено обрабатывать растения фунгицидами, но не стоит подкармливать минеральными удобрениями. Также не стоит пересаживать растения - они не приживутся на новом месте.

29-31 марта - хорошие дни для посадки пряных растений, чеснока, горчицы, рассады острого перца. На клумбе можно сажать луковичные и ампельные цветы. Деревья и кустарники можно опрыскать от вредителей. Разрешены посевы ранних овощей в открытый грунт, но не стоит обильно их поливать.

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