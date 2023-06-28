Вам не нужно тратить деньги на удобрения, главный ингредиент - на вашей кухне.

Хрустящие огурчики прямо с грядки - самое лучшее, что может быть летом. Однако порой урожай огорчает. Огурцы могут желтеть и очень медленно расти. Если вы столкнулись с этой проблемой - действовать нужно быстро, урожай еще можно спасти.

Многие дачники используют покупные удобрения и химикаты, но не видят хороших результатов. Рассказываем, чем подкормить огурцы, чтобы получить хороший урожай и не тратить много денег на подкормки.

Как использовать уксус для подкормки огурцов

Конечно, чтобы подкормить огурцы, вам не нужно лить уксус прямо из бутылки на грядку. Для приготовления удобрения вам понадобится не только "основной ингредиент".

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Чтобы увеличить урожай огурцов, возьмите большое 10-литровое ведро и влейте в него:

1 стакан 9% уксуса;

9,5 литров воды.

Хорошенько размешайте раствор и сразу же можете приступать к поливу. Щедро подкормите кусты огурцов уксусной водой под корень. Чтобы заранее рассчитать и понять, сколько уксуса для полива огурцов вам нужно, посчитайте количество кустов. На каждый понадобится примерно 1,5-2 литра подкормки.

Можно ли поливать огурцы уксусной водой слишком часто

Стоит учитывать, что с такой подкормкой важно не перебарщивать. Использовать уксусную воду можно с интервалом в две недели, но не чаще трех раз за сезон.

Конечно, уксусный раствор отлично борется с вредителями, увеличивает урожай и защищает огурцы от пожелтения. Однако он подходит лишь для почвы с положительным или нейтральным РН.

Кислую почву удобрять уксусом не нужно, вместо этого вы можете узнать о других способах увеличения урожая. К примеру, ранее УНИАН уже рассказывал, как приготовить раствор из дрожжей для полива огурцов.

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