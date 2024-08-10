Не у всех огородников бахча дает богатый урожай, но все ждут, когда же созреют домашние дыни и арбузы. Здесь важно уметь определить, когда их можно снимать: чтобы и раньше срока не снять и не дать залежаться, чтобы бахчевые не начали гнить. Давайте разберемся, когда собирать дыни и арбузы с грядки.
Как узнать, созрела ли дыня
Как понять, что дыня созрела на грядке? Это под силу даже начинающему огороднику. Есть три признака того, что дыня спелая:
- она меняет цвет - была зеленой, а становится желтой;
- начинает сильно пахнуть - появляется приятный дынный аромат;
- ее плодоножка усыхает.
Можно также слегка надавить на основание плода - если мягкое и остаются вмятины от пальцев, то можно снимать. Делать это нужно аккуратно, оставляя плодоножку (примерно 5 см) на ягоде.
Затягивать с уборкой дынь не стоит: перезревшие плоды лопаются.
Если дыня не созрела, а вы ее уже сняли - ничего страшного: ее можно дозреть в домашних условиях, положив плод в темное и сухое место.
Как узнать, когда арбуз созрел
Понять, когда можно собирать арбузы, немного сложнее. Они не меняют свой цвет и не пахнут. Но все же есть несколько верных признаков:
- земляное пятно - место, на котором арбуз лежит на земле - должно пожелтеть, чем оно выразительнее и ярче - тем арбуз слаще (у незрелого арбуза оно белое);
- рисунок коры должен быть четким (если сорт арбуза не предполагает другой);
- на корке появляется восковой налет (она не должна блестеть);
- при постукивании арбуз "звенит".
Плюс ко всему плодоножка и усик должны быть сухими.
Следует помнить, что "фокус" с недозревшей ягодой, как с дыней, увы, не пройдет - арбуз дома не дозреет.
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