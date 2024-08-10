Рассказываем, как определить, что арбуз созрел и когда собирать урожай дыни на огороде.

Не у всех огородников бахча дает богатый урожай, но все ждут, когда же созреют домашние дыни и арбузы. Здесь важно уметь определить, когда их можно снимать: чтобы и раньше срока не снять и не дать залежаться, чтобы бахчевые не начали гнить. Давайте разберемся, когда собирать дыни и арбузы с грядки.

Как узнать, созрела ли дыня

Как понять, что дыня созрела на грядке? Это под силу даже начинающему огороднику. Есть три признака того, что дыня спелая:

она меняет цвет - была зеленой, а становится желтой;

начинает сильно пахнуть - появляется приятный дынный аромат;

ее плодоножка усыхает.

Можно также слегка надавить на основание плода - если мягкое и остаются вмятины от пальцев, то можно снимать. Делать это нужно аккуратно, оставляя плодоножку (примерно 5 см) на ягоде.

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Затягивать с уборкой дынь не стоит: перезревшие плоды лопаются.

Если дыня не созрела, а вы ее уже сняли - ничего страшного: ее можно дозреть в домашних условиях, положив плод в темное и сухое место.

Как узнать, когда арбуз созрел

Понять, когда можно собирать арбузы, немного сложнее. Они не меняют свой цвет и не пахнут. Но все же есть несколько верных признаков:

земляное пятно - место, на котором арбуз лежит на земле - должно пожелтеть, чем оно выразительнее и ярче - тем арбуз слаще (у незрелого арбуза оно белое);

рисунок коры должен быть четким (если сорт арбуза не предполагает другой);

на корке появляется восковой налет (она не должна блестеть);

при постукивании арбуз "звенит".

Плюс ко всему плодоножка и усик должны быть сухими.

Следует помнить, что "фокус" с недозревшей ягодой, как с дыней, увы, не пройдет - арбуз дома не дозреет.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать арбуз при покупке.

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