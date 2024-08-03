Узнайте, как выбрать спелый и очень сладкий арбуз с первого раза.

В Украине наступил сезон арбузов, а перед покупателями стоит трудная задача - выбрать спелый и сладкий плод без дегустации. Ведь нередкой бывает ситуация, когда купленный фрукт оказался водянистым. В результате деньги потрачены напрасно, а настроение испорчено. В День арбуза 3 августа читайте и запоминайте, как правильно выбрать арбуз.

Как выбрать спелый арбуз без дегустации

Перед тем, как выбрать арбуз, посмотрите на условия хранения плодов. В идеале фрукты должны лежать на деревянном поддоне и под навесом. Не покупайте арбузы, которые продаются в разрезанном виде без холодильника. Такой продукт быстро портится и может навредить здоровью. Также не стоит брать бахчевые у дороги - они впитывают выхлопные газы.

Есть несколько хитростей, как проверить арбуз на спелость. Обратите внимание на четыре признака:

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Кожура . Она должна быть блестящей и без матового налета, с четко различимыми полосками. На поверхности не должно быть трещин и разломов.

. Она должна быть блестящей и без матового налета, с четко различимыми полосками. На поверхности не должно быть трещин и разломов. Хвостик . Плоды с зеленой плодоножкой - недозрелые. Ищите подсохший коричневый хвостик.

. Плоды с зеленой плодоножкой - недозрелые. Ищите подсохший коричневый хвостик. Звук . Постучите по корке арбуза - звук должен быть звонким, как от барабана. А если сжать арбуз, то у спелого плода появляется треск.

. Постучите по корке арбуза - звук должен быть звонким, как от барабана. А если сжать арбуз, то у спелого плода появляется треск. Наличие пятна. На действительно сладких арбузах есть земляное пятно желтого или оранжевого цвета. Если также видна "сеточка" - точно стоит брать. Такие признаки указывают на то, что плод созрел самостоятельно, а не напичкан пищевыми добавками. Не стоит брать бахчевые, если такое пятно бледное или зеленое.

Купленный арбуз храните в холодильнике или погребе - там он может пролежать несколько месяцев. А разрезанный плод лучше сразу съесть. Такой плод ни в коем случае не оставляйте на столе на ночь.

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