Уже скоро наступит время для пересадки рассады капусты - не пропустите сроки.

Капусту выращивают почти все украинские дачники. Мало какой участок обходится без этой культуры. Уже скоро наступит период, когда сажают капусту в грунт и надеются на большой урожай.

Ранее мы называли удачные дни 2025 году, когда сеять капусту на рассаду рекомендуется всем дачникам. А в этом материале назовем самые урожайные даты для пересадки молодых саженцев в открытый грунт.

Когда сажать капусту в открытый грунт по лунному календарю

Точный период, когда высаживать капусту в грунт, зависит от сорта. Овощу требуется от 40 до 70 дней перед пересадкой рассады в открытый грунт.

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Обычно дачники ориентируются на погоду при планировании. Капусту можно пересадить на участок, если среднесуточная температура не опускается ниже +10°, а грунт хорошо прогревается. Обычно подходящий период наступает в мае.

На рост и урожайность овощей также влияет фаза Луны. По лунному календарю удачными днями, чтобы посадить капусту в открытый грунт, считаются такие даты:

в апреле - 1-6, 11, 15-21, 24, 28 число.

- 1-6, 11, 15-21, 24, 28 число. в мае - 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 число.

- 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 число. в июне - 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 число.

Также стоит обратить на количество листиков у рассады - их должно быть не меньше пяти. А высота каждого саженца должна составлять около 20 см. Только такая рассада готова к пересадке.

Как сажать капусту в открытый грунт

Для пересадки выберите солнечный участок. Заранее разрыхлите и удобрите почву органикой, например, перегноем. Грунт должен быть плодородным - капуста "высасывает" много питательных веществ.

Выкопайте грядки глубиной 30 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Пересаживайте капусту в пасмурный день и обязательно с комом земли на корнях. Оставляйте 40 см свободного места между соседними саженцами. После пересадки щедро полейте капусту и в дальнейшем увлажняйте 2 раза в неделю.

Когда высаживать раннюю капусту в открытый грунт без рассады

Капусту можно сеять семенами прямо на участке, пропустив этап выращивания рассады. Удачным периодом, когда высаживать раннюю капусту в открытый грунт, считается апрель. Можно посеять семена и в марте, но до середины апреля утеплите грядки парником или накрытием.

Для посева выкопайте такие же грядки, как при пересадке рассады. В каждую лунку положите по 4-5 семечек на глубину 2 см. Не все семена взойдут, поэтому после появления саженцев проредите лишние.

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