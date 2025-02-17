Если успеть в срок, то урожай можно собрать довольно рано.

Многие украинцы на своих огородах выращивают белокочанную капусту - эта культура весьма распространена в наших широтах. Опытные дачники высевают семена на рассаду в определенный срок, чтобы успеть к сезону - рассадный метод позволяет ускорить созревание кочанов. Узнайте, когда сажать капусту на рассаду в 2025 году.

Когда сеять раннюю капусту на рассаду в Украине

Уже в феврале многие садоводы начинают покупать семена и сеять их в емкости, чтобы через месяц-полтора получить готовую рассаду. В большинстве случаев капусту можно сеять весь февраль и март, но помнить, что срок роста томатов зависит от сорта. Например, быстрее всего окажутся готовыми к высадке в грунт среднеспелые и позднеспелые сорта - им хватит 35-45 дней. Ранним сортам, наоборот, потребуется больше времени - полный цикл роста у них проходит за 50-70 дней.

Украинцы поколениями ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь - именно так определяют, когда сеять раннюю капусту на рассаду. Считается, что в определенные даты культура может прижиться лучше.

Видео дня

Итак, запомните, когда сажать капусту на рассаду в 2025 году:

февраль - 17, 18, 19, 20 число;

- 17, 18, 19, 20 число; март - с 1 по 12 и 31 число.

Кроме удачных дат, желательно все-таки следить за прогнозом погоды. Рассаду капусты необходимо перенести на грядку примерно через 2 месяца после того как вы увидите первые всходы.

Как сажать капусту на рассаду дома

Важно точно знать технологию, как сеять капусту на рассаду, чтобы не пожалеть потом о зря потраченном времени. Соблюдая правила, у вас точно получится вырастить крепкую и здоровую рассаду:

отрезать несколько кусков марли, завернуть семена сначала в один, потом во второй, потом в третий;

нагреть воду до 60 градусов, залить ею семена в марле, оставить на двадцать минут;

отправить семена в холодильник на пять-шесть часов;

подготовить смесь - подойдет готовый субстрат с добавлением вермикулита или перлита;

засыпать ее емкости, которые вы выбрали для рассады;

сделать несколько углублений в 1 см;

разместить семена в бороздках;

присыпать землей, слегка уплотнить руками, полить, накрыть пленкой.

Помните, что рассада всегда должна стоять в теплом месте, где нет сквозняков и перепада температуры. Через неделю можете снять пленку и поместить капусту в более прохладное помещение - туда, где температура находится в пределах от +12 до +15 градусов. Еще через три недели нужно пересадить рассаду - каждый саженец в отдельный стаканчик.

Дальше вам останется только поддерживать уход за рассадой и ждать - вегетативный период, как мы уже сказали, зависит от выбранного вами сорта.

Вас также могут заинтересовать новости: