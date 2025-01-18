Запомните удачные даты для посева семян перца на рассаду в 2025 году.

Перец относится к медленнорастущим культурам, поэтому из всех овощей его сеют одним из первых. Начинать посев семян можно уже во второй половине зимы. Важно не опоздать и не торопиться, иначе сроки пересадки рассады в открытый грунт будут упущены.

Мы рассказали, когда сажать перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю и как ухаживать за емкостью с посевами.

Когда сеять перец на рассаду в 2025 году

Время посева перца зависит от климата в вашем регионе, а также от выбранного сорта овоща. Обычно на упаковке семян указаны рекомендации к дате посадки. Например, ранние разновидности сеют за 65 дней до пересадки на постоянное время, поздние - за 80. В открытую почву саженцы принято пересаживать с конца мая до начала июня.

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Таким образом, удачный период, когда сеять семена перца на рассаду в Украине, это за 60-80 дней до середины мая, то есть с середины февраля по начало марта. Самые поздние сорта можно высаживать с начала февраля. А если вы планируете выращивать перец в теплице, то сеять его можно уже во второй половине января.

Когда сажать перец на рассаду по лунному календарю

Лунный календарь определяет, насколько удачным является каждый день год для посева семян. На урожайность растений влияют фаза спутника и знак Зодиака, в котором он находится.

Хорошими днями, когда сеять перец на рассаду, считаются такие дни:

в январе - 20-23, 27, 31 число;

- 20-23, 27, 31 число; в феврале - 1, 4-5, 8-10, 16-19, 23-24, 27 число;

- 1, 4-5, 8-10, 16-19, 23-24, 27 число; в марте - 1-5, 8-9, 15-19, 23-25, 27-28, 31 число.

Не рекомендуется сеять семена 28, 29 января, 12 и 28 февраля, 14 и 22 марта.

Как сажать перец - советы для дачников

Перед тем, как сеять перец, нужно обработать семена. Замочите их на сутки в воде комнатной температуры и по желанию добавьте стимулятор роста. Если вы покупаете уже готовый материал, то этот шаг можно пропустить.

Затем семена рекомендуется прорастить. В небольшой контейнер положите мокрую губку или влажные ватные диски. Выложите перец, накройте емкость крышкой и поставьте на батарею. Примерно через 4 дня на семенах появятся маленькие ростки.

Рыхлую и питательную почву для рассады рассыпьте в стаканчики или одну большую емкость. Обильно полейте землю водой и выложите семена на расстоянии 2 см друг от друга. Присыпьте слоем земли толщиной 1 см и слега утрамбуйте. До появления всходов накройте контейнеры пленкой и поставьте в теплое место.

Не знаете, какой именно перец посадить? Ранее мы называли лучшие сорта перца с высокой урожайностью и хорошим иммунитетом.

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