Разбираемся, как обрезать клубнику после плодоношения и зачем это делать.

В июле счастливые владельцы домашней клубники заканчивают сбор урожая. После этого возникает вопрос: что делать с отплодоносившими кустами? Опытные дачники советуют провести летнюю обрезку. Она омолодит кусты и снизит риск заболеваний. Разбираемся, когда обрезать клубнику после сбора урожая и как сделать это правильно.

Важный нюанс: обрезать после сбора урожая можно только не ремонтантные сорта клубники. Ремонтантным кустам такая процедура может навредить.

Нужно ли обрезать клубнику после плодоношения

Многие дачники не понимают, зачем обрезать клубнику летом и не травмирует ли процедура кусты. Суть этой процедуры - в омоложении листиков и кустов клубники. После обрезки на кусте отрастут новые молодые побеги, которые в следующем году дадут больше урожая.

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Обрезка клубники после сбора урожая проводится для таких целей:

общее омоложение кустов и продление времени плодоношения в следующем году;

и продление времени плодоношения в следующем году; избавление от больных листьев и зараженных усов, которые заразят и молодые побеги;

и зараженных усов, которые заразят и молодые побеги; борьба с насекомыми-вредителями , которые зимуют на старых листьях;

, которые зимуют на старых листьях; избавление от старых и лишних побегов , на которые растения тратят много сил.

При этом обрезка может и навредить растению, если проводится неправильно. Если вы раньше этого не делали - лучше в первый раз обрезать клубнику по минимуму.

Когда обрезать клубнику после плодоношения

Обрезка кустов проводится примерно в середине или второй половине июля, когда все ягоды на клубнике собраны и новые больше не растут. Затягивать с процедурой не стоит, иначе на стеблях не успеют вырасти молодые листья до наступления морозов.

Как правильно обрезать клубнику после плодоношения

Перед обрезкой клубники обязательно подготовьте острый инструмент, например, секатор или садовые ножницы. Не надейтесь оборвать клубнику руками, поскольку её усы очень крепкие.

Обойдите клубничный участок и осмотрите каждый куст. Удалите все стебли с листьями, которые имеют признаки заболеваний, например, бурые точки, красные пятна или отверстия после насекомых. Также обрежьте цветоносы, которые больше не плодоносят.

Ответ на то, нужно ли обрезать усы клубники, зависит от планов на следующий год. Если планируете расширять участок и размножать клубнику, то оставьте по 2-3 самых сильных уса из каждого куста, а остальные обрежьте. Если же не планируете, то удалите все усики, чтобы растение не тратило энергию на их рост.

После обрезки клубнику полейте, а в конце лета её можно удобрить, если хотите получить больше ягод в следующем году. Осенью клубничный участок рекомендуется замульчировать на зиму соломой или хвоей.

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