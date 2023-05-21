У садоводов и огородников часто возникают проблемы с клопами и другими вредителями, которые могут лишить вас урожая малины. Однако существуют эффективные способы борьбы с этими нежелательными гостями.

Важным аспектом успешного выращивания этого популярного кустарника является своевременная обработка. Клопы и другие паразиты могут нанести буквально катастрофический ущерб малинным кустам. Особенно это актуально в период цветения, когда растения наиболее уязвимые. Давайте разберемся, какая должна быть обработка малины весной от вредителей, чтобы вы смогли полакомиться вкусным урожаем.

Чем обработать малину от вредителей до цветения - список необходимых препаратов

Обработку нужно проводить еще до того, как начнут распускаться почки. Для этого используйте "Карбофос", "Хом" и "Актеллик".

Дополнительно обработка малины весной может быть проведена с использованием раствора мочевины. Ее необходимо развести с водой из расчета 30 г на 10 литров воды и налить под каждый кустик около трех литров. Важно перед этим разрыхлить землю и удалить нижние побеги.

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Чем можно обработать малину во время цветения, чтобы обезопасить растения

В период цветения малины кусты могут подвергаться нападкам долгоносиков, галлиц и клещей. Весенняя обработка малины от вредителей должна осуществляться с использованием мочевины, бордоской жидкости, нашатырного спирта или борной кислоты.

Бордоскую жидкость можно приготовить самостоятельно, смешав около 250-300 г медного купороса с таким же количеством негашеной извести. Смесь развести в 10 литрах воды и окропить кусты.

Обрабатывать малину борной кислотой еще проще. Вам понадобится ведро воды и всего 2 грамма кислоты. Смешать и сразу же полить землю вокруг кустов.

Чем обработать малину от грибковых заболеваний - проверенный способ

Для борьбы с грибковыми инфекциями проверенным методом является обработка малины медным купоросом.

Рекомендуется использовать раствор медного купороса с концентрацией 0,5-1% для обработки самих кустов и земли. 100 г медного купороса растворить в 10 литрах воды. Готовым средством можно поливать или опрыскивать кусты малины.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, чем подкормить малину, чтобы было много ягод.

Обработка малины от болезней и вредителей будет максимально эффективной, если использовать аммиак. Опытные садовники говорят, что обработка малины нашатырным спиртом проводится так: 40 мл обыкновенного аптечного нашатырного спирта развести в 10 литрах воды. Готовым раствором полить малину, расходуя около 2 литров на один куст. Рекомендуется проводить такую обработку в начале весны - до начала активной вегетации.

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