Рассказываем, что дает замачивание семян в перекиси водорода и как правильно приготовить раствор.

Опытные огородники перед посадкой томатов и перца советуют замачивать семена. Замечено, что после таких процедур семена быстрее всходят, саженцы не болеют и дают лучший урожай. Например, делают замачивание семян томатов и перца в перекиси водорода. Рассказываем, как это работает.

Что дает замачивание семян томатов в перекиси водорода

Перекись водорода - это сильное антисептическое средство. Оно обеззараживает семена и повышает их всхожесть. Замачивать можно практически все семена за исключением дражированных - они уже прошли обработку и обеззараживание, инкрустированных семян ( у них есть тонкий водорастворимый слой, который содержит обеззараживающие и ростостимулирующие компоненты), а также семян томатов-гибридов известной селекции (они уже готовы к посадке).

Как делать замачивание семян в перекиси водорода - пропорции

Перед замачиванием в перекиси семена советуют положить на 20 минут в воду комнатной температуры - она размягчит оболочку и эффект будет лучше. Есть два способа замачивания.

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Способ 1:

в 2 стаканах воды равзодим 1 ст. л. перекиси водорода (3%);

заворачиваем семена в марлю или тряпочку;

опускаем в полученный раствор и выдерживаем 12 часов;

промываем, просушиваем и высеваем.

Способ 2:

смешиваем 1 часть перекиси (6%) и 10 частей воды;

смачиваем марлю или тряпочку в полученном растворе;

заворачиваем семена и выдерживаем 24 часа;

промываем, просушиваем и высеваем.

Иногда практикуют замачивание семян помидор в чистой перекиси. Для этого берут 3%-ную перекись, опускают в нее марлю с семенами, держат 10 минут. Затем промывают под проточной водой, просушивают и высевают.

Важно: не следует оставлять семена в растворе перекиси на долгое время - они станут непригодными для высадки.

Замачивание семян перца в перекиси водорода делают по такой же схеме.

Ранее мы рассказывали, в чем лучше замачивать семена помидоров и огурцов перед посадкой.

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