Как работают опрыскиватели, какие они бывают и от чего могут ломаться, рассказываем в материале.

Вырастить и сохранить урожай, получить товарную продукцию, дождаться цветения любимых растений удается не всегда. В борьбе с вредными насекомыми и болезнетворными бактериями на помощь приходит механизм, который распыляет средства защиты - аккумуляторный опрыскиватель, опрыскиватель ручной или с помпой.

Ранее УНИАН писал, как избавить сад от такого заболевания, как парша - чем обрабатывать яблони и другие деревья.

Выбираем опрыскиватель для растений

Такой специальный распылитель станет вашим надежным помощником при выращивании овощных и плодово-ягодных культур, декоративных и комнатных растений. В продаже можно найти просто огромное количество всевозможных опрыскивателей, которые отличаются и ценой, и размером, и принципом действия.

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Разберемся, какие бывают распылители для растений:

Аккумуляторный - является самым дорогим, но и самым удобным в использовании. Объем таких распылителей может составлять от 1 до 30 литров, что позволяет выбрать нужную модель как для комнатных растений, так и для участка в 50 соток.

Ручной - нагнетание давления осуществляется вручную с помощью помпы, расположенной в ручке емкости. Ручные брызгалки объемом до 2 л - вариант самый дешевый и простой, подходит для обработки небольшого количества растений.

Помповый - это опрыскиватель емкостью, как правило, от 2-3 до 10-12 л, подходит для больших площадей. Переносится на ремне на плече.

Еще опрыскиватели бывают ранцевого типа, когда бак размещается за спиной на ремнях, что делает их более удобными и безопасными в использовании.

Как пользоваться опрыскивателем с помпой - простые советы

Разведенную для опрыскивания жидкость нужно процедить через ситечко, чтобы внутрь распылителя не попали крупные частицы - как посторонние, так и нерастворившиеся комочки средства. Далее нужно плотно закрутить бак крышкой и качать помпу, пока воздух не заполнит емкость до упора. Когда, нажимая помпу, вы почувствуете некоторое сопротивление - пора остановиться.

Опрыскивание можно осуществлять разными вариантами струи в зависимости от положения регулятора на форсунке. Для старта распыления нажимаем рычаг на шланге, для остановки - отпускаем. После использования распылитель обязательно нужно полностью очистить от остатков рабочего раствора, прогнав по всей системе чистую воду.

Почему не качает опрыскиватель - возможные причины

Опрыскиватель может не работать так, как надо, по нескольким причинам, например:

забилась форсунка или другие части системы;

выпала или немного отсоединилась от крепления гибкая трубка, по которой поступает рабочий раствор;

неплотно закрытая крышка травит воздух и в баке недостаточно давления.

Если ваш помповый опрыскиватель не работает так, как надо, проверьте надежность всех креплений и соединений.

Также рекомендуем очистить форсунку и другие части системы.

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