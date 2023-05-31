Наши советы помогут собрать клубнику аккуратно и не потерять половину урожая на следующий день.

В июне в Украине начинается сезон созревания клубники. Длится он всего 3-4 недели, за которые важно собрать максимум урожая. С появлением первых красных ягод на кусте урожай собирают каждые 3 дня. В жаркую погоду это делают каждый день, поскольку плоды быстрее созревают. УНИАН назвал важные нюансы сбора клубники, чтобы урожай не превратился в кашу и не сгнил.

Как правильно собирать клубнику

Казалось бы, каждый дачник и так знает, как собрать клубнику. Но у опытных садоводов есть чему поучиться.

Перед тем, как собирать клубнику, дождитесь подходящей погоды . Ягоды собирают утром или вечером, когда они прохладные. Так они не размякнут после сбора. Нельзя собирать влажные ягоды после дождя или росы - подождите, пока они обсохнут, иначе клубника не пролежит и пары дней.

. Ягоды собирают утром или вечером, когда они прохладные. Так они не размякнут после сбора. Нельзя собирать влажные ягоды после дождя или росы - подождите, пока они обсохнут, иначе клубника не пролежит и пары дней. Ягоду обязательно срывайте вместе с плодоножкой - это значительно продлит срок хранения.

- это значительно продлит срок хранения. В какую тару собирать клубнику? Лучше всего взять на сбор емкость с отверстиями для вентиляции, например, корзину. Желательно чтобы емкость была широкой, но неглубокой, иначе ягоды будут давить друг на друга и пустят сок.

собирать клубнику? Лучше всего взять на сбор емкость с отверстиями для вентиляции, например, корзину. Желательно чтобы емкость была широкой, но неглубокой, иначе ягоды будут давить друг на друга и пустят сок. На сбор возьмите две отдельные емкости, и сортируйте ягоды сразу в процессе сбора. В одну тару складывайте крупную и плотную клубнику, а в другую - мелкую и мятую. Тогда вам не придется сортировать урожай в будущем, ведь этот процесс очень травматичный для ягод.

сразу в процессе сбора. В одну тару складывайте крупную и плотную клубнику, а в другую - мелкую и мятую. Тогда вам не придется сортировать урожай в будущем, ведь этот процесс очень травматичный для ягод. После сбора ни в коем случае не мойте ягоды , иначе они быстро испортятся. Грязные плоды со следами песка или земли также хранятся недолго, но их можно вытереть кисточкой. А чтобы клубника не загрязнялась, выложите слой мульчи на участке под кустами.

, иначе они быстро испортятся. Грязные плоды со следами песка или земли также хранятся недолго, но их можно вытереть кисточкой. А чтобы клубника не загрязнялась, выложите слой мульчи на участке под кустами. Если заметили на клубнике плесень - сразу выбросите её, иначе она мгновенно "заразит" остальные.

- сразу выбросите её, иначе она мгновенно "заразит" остальные. Собранную клубнику сразу же поставьте в холодное место . Для хранения выбирайте тару с отверстиями.

Ранее мы также писали, как хранить свежую клубнику, чтобы она долго не портилась после сбора.

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