Опытные садоводы используют всевозможные методы для повышения урожайности. При этом химию для этого часто закупают заранее, а потому возникает закономерный вопрос, как хранить удобрения зимой.
Как правильно хранить удобрения - на что обратить внимание
Есть несколько ключевых моментов, которые необходимо помнить. Для начала, нужно выбрать подходящее место.
Можно ли хранить удобрения в сарае? Да, если там сухо и прохладно. Помещение должно защищать от влаги, сильного холода и солнца. Склад или хранилище также будет хорошим вариантом.
Важно убедиться, что упаковка подкормки целая и запечатанная. Бесконтрольная утечка может привести к загрязнению окружающей среды. Не храните удобрения возле источников огня или веществ, которые могут вызвать химическую реакцию. Так, разные виды химии лучше разместить отдельно друг от друга.
Необходимо, чтоб в здании была хорошая вентиляция, которая поможет избежать скопления вредных паров.
Можно ли хранить удобрения при минусовой температуре
Сухое закрытое помещение найти не проблематично, чего не скажешь о температуре внутри него, особенно в морозные дни. Поэтому стоит отдельно остановиться на том, при какой температуре хранить удобрения.
В целом, удобрения лучше не подвергать резким изменениям температуры. Большинство типов подкормки при низких температурах могут замерзнуть, что повредит их структуру и может повлиять на свойства. Поэтому в идеале нужно оберегать их от сильного холода
Тем не менее в минусовую температуру их все же хранить можно. Главное, чтобы упаковка надежно защищала удобрения. Также ориентируйтесь на данные производителя - это поможет хранить их без потери эффективности и качества.
Касательно сроков все гораздо проще. Обычно они указаны на упаковке и достигают нескольких лет.
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