Этот вредитель знаком каждому, однако избавиться от него можно используя компонентов, которые есть у каждого дома. Рассказываем, как избавиться от тли народными средствами.

Тля - это ужасный вредитель, который встречается практически в каждом саду или огороде, где высасывает растительные соки, медленно убивая ваши растения. Она обожает действовать в одной "команде" с муравьями, а потому правильный вопрос борьбы с вредителями звучит: "Как избавиться от тли и муравьев?".

Как избавиться от тли - народные средства

Сначала делаем убийственные приманки для муравьев, которые помогают тле уничтожать ваши растения. Готовятся они очень просто:

измельчаем несколько варенных яиц;

добавляем туда по 0,5 ч.л. сахара и борной кислоты;

скатываем в шарики.

При необходимости можно добавить немного муки. Полученные "бомбочки" раскладываем в местах, где скапливаются муравьи. Еда их приманит, а борная кислота - убьет.

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Средство от тли своими руками готовится очень быстро, а главное - дешево. Так, избавиться от этого вредителя можно с помощью соды. Для этого на 10-литровое ведро добавляем по 5 ст. ложек белого порошка, растительного масла и жидкого мыла. Смесь тщательно перемешиваем и используем для опрыскивания растений.

Также пораженные растения можно обработать раствором из золы. В пять литров кипятка всыпаем один стакан черного порошка и настаиваем сутки перед применением.

Что хорошо помогает от тли, так это горчичный порошок. На литр теплой воды потребуется 100 г жгучего средства. Настаиваем 2-3 дня, после чего процеживаем. Для эффективности добавляем 3 ст. л. соды, 2 ст.л. любого жидкого мыла, перемешиваем и можно использовать.

Борьба с тлей нашатырным спиртом очень эффективна и проста в применении. Для этого на ведро воды берем 50 мл нашатырного спирта и 1/4 натертого хозяйственного мыла, которое обеспечит лучшее прилипание.

Однако как уничтожить тлю в домашних условиях, когда она поразила не просто растения, а целые деревья?

Чем опасна черная тля - как бороться с насекомым

Этот ужасный вредитель предпочитает такие плодовые деревья, как вишня и черешня. Этот вид тли покрывает обратную сторону листьев, а также верхушки побегов. Еще одним тревожным звоночком является светлый, будто от пыли, налет, который потом становится рассадником для других болезней.

Лучшее средство от тли в этом случае - биологические препараты, приобретенные в специализированном магазине. Они не накапливаются в растении и не уничтожают полезную микрофлору. Грамотный специалист сможет подобрать имеющееся в наличии средство от черной тли для обработки деревьев. Очень важно быстро отреагировать и не дать вредителю перебраться на другие деревья.

Ранее мы рассказывали, как убрать курчавость листьев на персике, которая вредит дереву.

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