Наш список поможет разобраться, какую рассаду стоит посеять в апреле.

Апрель - очень занятой месяц для дачников, когда пора сеять рассаду овощей и цветов. В Украине большинство культур выращивают именно через рассаду с искусственной подсветкой, поскольку наш световой день весной слишком короткий. Наш список поможет распланировать работу. Мы расскажем, что посадить в апреле на рассаду, и как правильно это делать.

Что посадить на рассаду в апреле

Овощи, посаженные на рассаду в апреле, раньше дадут урожай. Семена можно сеять на рассаду и выращивать как на подоконнике, так и в теплице:

Огурцы

Рассаду огурцов можно сеять в течение всего апреля. Семена рекомендуется предварительно замочить в солевом растворе (3 г соли на 100 мл воды). Хорошие семечки осядут на дно, а всплывшие рекомендуется выбросить. Затем заверните посевной материал во влажную ткань и оставьте на 2-3 дня, чтобы они проклюнулись. Сейте огурцы на глубину 4 см и присыпьте рассаду почвой. Не забудьте накрыть горшки спандбондом или другим агроволокном.

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Помидоры

Помидоры также сеют на рассаду в апреле (время посева зависит от сорта), но их семена обычно не замачивают. Посевной материал сеют на глубину 1 см и накрывают емкости пленкой. Рассада помидор для роста требует температуры не менее 20° и не меньше 12 часов света в сутки, поэтому её рекомендуется подсвечивать фитолампой.

Капуста

Капусту перед посевом на рассаду рекомендуется прорастить. Для этого заверните семечки в несколько слоев марли и окуните на 10 минут сначала в теплую, а потом в холодную воду. Затем оставьте на сутки при комнатной температуре.

Сеют капусту в хорого увлажненный грунт. После появления первых всходов горшки лучше перенести в прохладное помещение, чтобы рассада не вытянулась.

Перец

Перец обычно сеют ещё в марте, но можно посеять рассаду и в апреле. Эта культура не любит пикировки, поэтому лучше использовать одноразовые стаканчики. Ранее мы рассказывали подробнее, когда сажать перец на рассаду и как правильно это делать. Помните - овощ является теплолюбивым и требует хорошего освещения (около 14 часов в сутки) и регулярного полива.

Баклажаны

Баклажан также многие сеют на рассаду в марте, но можно и в апреле. Их можно выращивать как с пикировкой, так и без. Не переувлажняйте почву и следите, чтобы было достаточно света. Когда рассада баклажан будет высотой около 20 см и на ростках будут по 7-8 листиков, их пересаживают в открытый грунт.

Кабачки и патиссоны

Иногда сажают в апреле и кабачки с патиссонами на рассаду, но эти овощи не любят пересадки. Поэтому их лучше сразу садить в открытый грунт, но когда он прогреется и будет позволять погода. Если же хотите прорастить раньше, то тогда посейте в торфяные горшочки, а потом высадите рассаду кабачков вместе с ними на огород.

Какие цветы сажать на рассаду в апреле

Из цветов в апреле можно посадить:

однолетнюю астру;

однолетний георгин;

бархатцы;

ипомею (крученые панычи);

петунию;

дельфиниум;

маргаритки;

колокольчик.

Будьте внимательны и аккуратны, высаживая семена на рассаду и старайтесь хорошо ухаживать за ней - от этого зависит будущий урожай. Лунный посевной календарь на апрель 2024 подскажет, в какие дни лучше садить семена.

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