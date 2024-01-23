Разбираемся, как и когда сеять перец на рассаду, чтобы он созрел к посевному сезону.

Приближается февраль, а вместе с ним наступает время, когда сажать перец на рассаду в 2024 году. Перец - одна из самых медленнорастущих овощных культур. От посева семян до пересадки рассады в грунт проходит около 70 дней, поэтому высаживать овощ начинают ещё зимой. Мы расскажем, когда сажать перец на рассаду, как правильно это сделать и какой уход требуется.

Когда сеять перец на рассаду 2024

Все виды перцев являются теплолюбивыми, поэтому в украинском климате их выращивают только через рассаду. Когда сеять перец на рассаду - зависит от сорта овоща. Раннеспелые перцы созревают уже через 80 дней после посева, а самые поздние - через 150 дней.

Исходя из примерной даты плодоношения рассчитывают время посева. Рекомендованное время посадки для каждого сорта будет указано на упаковке производителем семян.

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В среднем поздний перец можно сеять в грунт уже в конце января или в начале февраля. Средние сорта высеивают в середине февраля, а самые скороспелые - в начале марта.

Когда сажать перец на рассаду по лунному календарю

Определить удачные дни для посева семян поможет лунный календарь. Следующие даты считаются благоприятными для посадки перца:

в январе - 14, 15, 19-24, 31.

- 14, 15, 19-24, 31. в феврале - 11, 12, 15-21.

- 11, 12, 15-21. в марте - 13-16, 18-19, 22-24.

Впрочем, если придерживаться правил посадки и ухаживать за рассадой, то перец успешно прорастет и в другие даты.

Как правильно посадить семена перца

Перед посевом семян в почву их нужно обработать, если вы купили их на рынке или добыли вручную. Если же на упаковке указано, что семена уже обработаны, то этот шаг можно пропустить. Для подготовки семян замочите их на 20 минут в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды), или в растворе стимулятора роста, приготовленного по инструкции на упаковке.

Затем по желанию посевной материал можно прорастить, чтобы ускорить дозревание рассады и сразу отбраковать непригодные семечки. Вот как прорастить семена перца: в небольшой контейнер положите влажную ткань или мокрые ватные диски. На мокрую поверхность положите семена и поставьте контейнер в теплое место. Следите, чтобы ткань не высыхала. Примерно на 4 день из семян проклюнутся ростки.

Последний этап подготовки к посеву - выбор почвы. Субстрат для перцев должен рыхлый и слабокислый. Можно купить его в агромагазине или приготовить самостоятельно: перегной + дерновая почва (2:1) или торф + перегной (1:1).

Вот как сеять перец на рассаду пошагово:

Подготовьте отдельные емкости шириной примерно 10 см и глубиной 10-15 см. На дне обязательно сделайте отверстия для дренажа. Наполните почвой. В каждый стаканчик пинцетом положите по семечку. В одну емкость можно посеять 2 семечка, чтобы в будущем выдернуть более слабый. Каждое семечко посыпьте 1 см грунта и слегка уплотните землю пальцами. Немного полейте почву. Накройте посадочный материал пленкой с отверстиями для воздуха. Поставьте емкости в теплое место. Первые ростки появятся примерно через 7-10 дней. После их появления снимите пленку и регулярно поливайте рассаду, чтобы земля постоянно была влажной. Не лейте воду прямо на росток. В первую неделю после появления рассады перцы рекомендуется подсвечивать фитолампой, чтобы ростки лучше вытянулись.

Рассаду перца пересаживают в открытый грунт примерно в середине-конце мая, когда температура уже не опускается ниже +15°

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