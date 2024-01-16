Если вы думаете, что работы зимой в саду и на огороде нет, то вы ошибаетесь.

На первый взгляд кажется, что зимой в саду или на огороде работы нет - снег ведь лежит. Увы, это не так: садовода-огородника уже поджидает немало хлопот. Например, в середине зимы можно обрезать деревья и даже их побелить, сделать первые посевы в снег и повоевать с вредителями. Что делать в саду зимой и что можно посадить в январе, читайте ниже.

Зимние работы в саду и огороде в январе

Итак, что можно делать в саду и на огороде во втором месяце зимы:

Стряхнуть снег с кустарников и деревьев

Если зима выдалась снежная, то снег нужно стряхивать с кустраников и особенно молодых деревьев. Тяжелые "шапки" могут стать причиной разломов веток, особенно во время оттепели, так как снег клонит ветки к земле. Стряхивать нужно веником или метлой, но не лопатой - ею можно повредить растения.

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Заготовить снег

Соберите и растопите снег для рассады. Собирать можно в большие миски, ведра, а талую воду разлить по бутылкам. Такой водой полезно поливать не только рассаду, но и комнатные цветы. Если у вас есть теплица - набросайте снега и туда, чтобы земля напиталась талой водой.

Обрезать деревья

Многих удивляет обрезка деревьев зимой, но ее можно делать. Например, если с осени остались необрезанные кустарники или деревья, и в ближайшие 7 дней не предвидится мороза ниже -8°С, то можно смело обрезать все, что не успели.

Побелить деревья

Если температура стоит плюсовая (выше +5°С), не обещают дождь или мокрый снег, то деревья можно побелить - такая зимняя побелка деревьев спасет их от солнечных ожогов ранней весной.

Обработать деревья от парши

Обработка плодовых деревьев зимой также возможна при плюсовой темепратуре. Например, яблони и груши можно обработать от парши: 1 кг мочевины развести в ведре (10 л) воды, отфитровать и опрыскать кору.

Проверить кусты черной смородины

В январе можно проверить кусты черной смородины на наличие почкового клеща. Его трудно не заметить - сами по себе почки у смородины продолговатые, но если они повреждены почковым клещом, то становятся круглыми и крупными, как будто шарики. Сорвите их, соберите в банку и уничтожьте, так как проснувшийся клещ сможет заразить все кусты.

Посеять в теплице зелень и цветы

Что посеять в январе? Шпинат, укроп, рукколу и астры уже можно сеять в теплице в январе. Всходы появятся когда погода будет благоприятной. Но свою раннюю зелень можно будет уже собирать в начале апреля.

Если у вас остались какие-то семена - проверьте, годятся ли они еще для посева, если нет, начинайте покупать новые. Также в январе можно уже запасаться торфяными таблетками, горшочками, а на подоконнике как раз пора сеять ранние томаты и зелень.

Ранее мы рассказывали, что можно вырастить на подоконнике в январе.

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