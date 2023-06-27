Чтобы уничтожить вредителей и спасти свой урожай не обязательно прибегать к химикатам. Рассказываем, как избавиться от муравьев на дачном участке народными средствами.

С начала сезона дач и огородов, перед каждым садоводом возникает проблема, как быстро вывести муравьев, которые так и норовят испортить с трудом выращенный урожай.

Как избавиться от муравьев на дачном участке народными средствами

То, чем убить муравьев на грядке, уже есть у вас дома на полке. Главное - знать проверенные житейские мудрости.

Лучшее средство от муравьев в огороде - это уксусная вода. Ею нужно будет полить все места скопления вредителей и сам муравейник. Для приготовления берет 150 мл уксусной кислоты 70% на 1 л. теплой воды. Разводим то количество, которое вам необходимо. Если у вас нет кислоты, то можно просто полить муравейник 9% уксусом, но его разбавлять не нужно.

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Также существует вариант, как избавиться от муравьев на огороде содой. Для этого берем в равных пропорциях разрыхляющий порошок и сахарную пудру. Этой смесью нужно посыпать зоны, в которых наиболее интенсивное передвижение насекомых. Повторять нужно, пока они полностью не исчезнут

Соль от муравьев в огороде также может стать эффективным средством, особенно, если идет в паре с золой. Сначала землю нужно слегка присыпать золой, а потом полить солевым раствором. Для его приготовления на литр кипятка берется 7 ст. л. обычной поваренной соли.

Чем травить муравьев в огороде, чтоб это было максимально дешево? Используйте обычный кипяток. Сразу после закипания берем эту воду и обливаем муравейники, но это можно делать вдали от ваших растений, иначе погубите и их.

Также можно пойти на опережение и защитить свои деревья еще до наплыва муравьев. В этом может помочь чеснок, который отлично отпугивает этих вредителей. Для этого измельченными зубчиками или листьями чеснока натираем нижнюю часть деревьев.

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