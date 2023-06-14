Если у вас на грядке есть чеснок, то как раз настала пора обратить на него внимание. Дело в том, что со середины июня чеснок начинает наращивать массу головок, поэтому его необходимо подкормить. Чем полить чеснок в июне месяце, чтобы собрать хороший урожай - читайте в материале.
- Чем можно подкормить чеснок летом - подручные средства
- Чем подкормить зимний чеснок в июне - какие средства советуют дачники
- Чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими - совет огородников
- Полив чеснока в июне - копеечные средства
Чем можно подкормить чеснок летом - подручные средства
С помощью этих нехитрых средств потом можно собрать чеснок размером с кулак. Так, дачники советуют подкормить летний чеснок в июне настоем из золы. Для него нужны:
- 10 л воды;
- 1 стакан золы из дерева;
- 1 стакан уксуса 9%.
Преимущество этого метода в том, что раствор сразу после приготовления можно использовать для полива чеснока под корень.
Чем подкормить зимний чеснок в июне - какие средства советуют дачники
В это время растения нуждаются в минеральных удобрениях. Для полива можно взять сульфат калия, калимагнезию или монофосфат калия. Калимагнезии потребуется буквально несколько грамм на 10 л воды. Сульфата калия - 30 гр на 10 л воды, а монофосфата калия - 10 гр.
Некоторые дачники используют сухое калийно-фосфорное удобрение из расчета 30-40 гр на 1 кв. м.
А для того, чтобы удобрение хорошо усвоилось, можно добавить гуматы.
Чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими - совет огородников
Огородники с опытом объяснили, что в период со середины до конца июня нужно применить фосфорно-калийное удобрение. Эта подкормка чеснока для увеличения головки готовится так: в 10 л воды размешать по 20 гр сульфата магния, суперфосфата и сульфата калия.
Перед применением удобрения между рядами нужно сделать маленькие борозды и вылить в них раствор с расчета литр удобрения на погонный метр. После борозду засыпать землей.
Полив чеснока в июне - копеечные средства
Самое лучшее удобрение для чеснока, конечно, натуральное. Опытные огородники советуют обратить внимание на золу, сухари и дрожжи.
- Раствор с золой готовится так: один стакан золы на 10 л воды. Миксу нужно постоять пару часов. Перед поливом сделать между рядами канавки, залить в них немного воды, а потом удобрение и засыпать землей.
- Раствор с сухарями и дрожжами: 10 л воды, полкилограмма сухарей, по 100 гр сухих дрожжей и сахара. Ингредиенты перемешать и дать постоять сутки в теплом месте, периодически помешивая. Перед применением настой развести водой 1 к 10.
Огородники отмечают, что это средство не только увеличит головку чеснока вдвое, но и спасет растения, если их стебли тонкие и слабенькие.
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