Кабачки - неприхотливый в выращивании овощ, однако и с ним бывают проблемы. УНИАН расскажет, что делать, если гниют кабачки на грядке, как это предотвратить и собирать урожай ведрами.
- Почему маленькие кабачки гниют - ответ огородников
- Чем подкормить кабачки чтобы не гнили - простой рецепт
- Почва для кабачков - какая самая подходящая
Ранее УНИАН писал, когда сажать кабачки в открытый грунт.
Почему маленькие кабачки гниют - ответ огородников
Опытные огородники придают особое внимание кабачкам в период формирования завязей, поскольку именно тогда они могут начать гнить. Они знают, почему кабачки гниют прямо на кустах и стараются предотвратить это. Дело в том, что эта неприятность связана с нехваткой света при высокой влажности. Также риск загнивания молодых кабачков растет из-за перепадов температур.
Чем подкормить кабачки, чтобы не гнили - простой рецепт
Для того, чтобы не дать кабачкам сгнить их нужно подкормить. Для этого нужны:
- 10 мл йода;
- 10 л воды.
Этим раствором нужно полить корни и побрызгать листья.
Есть еще пара хитростей, которые помогут сохранить урожай. Первая - укрывать на ночь кусты кабачков агроволокном, а от дождя использовать козырек из пленки, поскольку излишек влаги спровоцирует гниение.
Также можно возле кустов положить кирпичи - днем они нагреются, а ночью отдадут тепло растениям.
Почва для кабачков - какая самая подходящая
Для кабачков нужна нейтральная почва, а в идеале - теплая и удобренная. Чтобы удобрить почву, на которой вы планируете посадить кабачки, возьмите куриный помет, навоз, стебли или ботву и прикопайте на грядке пусть перегниет. Это нужно сделать за несколько дней до посадки кабачков, которые очень любят органическое удобрение и отблагодарят вас шикарным урожаем.