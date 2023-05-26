Даже с любимым многими дачниками овощем бывают проблемы, но расстраиваться не стоит, нужно лишь знать несколько полезных секретов.

Кабачки - неприхотливый в выращивании овощ, однако и с ним бывают проблемы. УНИАН расскажет, что делать, если гниют кабачки на грядке, как это предотвратить и собирать урожай ведрами.

Ранее УНИАН писал, когда сажать кабачки в открытый грунт.

Почему маленькие кабачки гниют - ответ огородников

Опытные огородники придают особое внимание кабачкам в период формирования завязей, поскольку именно тогда они могут начать гнить. Они знают, почему кабачки гниют прямо на кустах и стараются предотвратить это. Дело в том, что эта неприятность связана с нехваткой света при высокой влажности. Также риск загнивания молодых кабачков растет из-за перепадов температур.

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Чем подкормить кабачки, чтобы не гнили - простой рецепт

Для того, чтобы не дать кабачкам сгнить их нужно подкормить. Для этого нужны:

10 мл йода;

10 л воды.

Этим раствором нужно полить корни и побрызгать листья.

Есть еще пара хитростей, которые помогут сохранить урожай. Первая - укрывать на ночь кусты кабачков агроволокном, а от дождя использовать козырек из пленки, поскольку излишек влаги спровоцирует гниение.

Также можно возле кустов положить кирпичи - днем они нагреются, а ночью отдадут тепло растениям.

Почва для кабачков - какая самая подходящая

Для кабачков нужна нейтральная почва, а в идеале - теплая и удобренная. Чтобы удобрить почву, на которой вы планируете посадить кабачки, возьмите куриный помет, навоз, стебли или ботву и прикопайте на грядке пусть перегниет. Это нужно сделать за несколько дней до посадки кабачков, которые очень любят органическое удобрение и отблагодарят вас шикарным урожаем.

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