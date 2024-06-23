От того, какие вы используете удобрения в июле, зависит количество и качество урожая.

В июле важно сделать последнюю подкормку и больше томаты не трогать - тогда их развитие будет направлено на формирование плодов, а не на рост. В этот период лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения, а не азотистые. УНИАН выяснил, чем подкормить помидоры для быстрого созревания плодов.

Чем удобрить помидоры - надежный вариант

Как мы уже сказали, первое, чем подкормить томаты в середине лета нужно обязательно - это минеральными удобрениями, в составе которых есть фосфор и калий. Одно из лучших проверенных средств - это гумат калия, абсолютно натуральный препарат, который стимулирует развитие растений.

Вам понадобится 1 ст.л средства, разведенная в 10 л воды. Обрабатывать полученным раствором помидоры можно каждые 2-3 недели вплоть до сбора урожая. Обязательно делать это по влажной земле для лучшей впитываемости раствора.

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Чем подкормить помидоры из народных средств

В начале месяца под томаты нужно внести минералы, в середине месяца провести опрыскивание, а в конце июля лучше удобрить органикой. Это значит, что если в первых числах июля вы внесете тот же гумат калия, то уже ближе к середине и концу лучше уже знать, чем подкормить томаты из органических компонентов. Два самых популярных варианта - зола и мочевина.

Зола

Люди, которые ежегодно собирают рекордный урожай, делятся советом, как подкормить помидоры золой в июле. 1 стакан золы нужно развести в 10 л воды и просто поливать таким раствором растения, а золу, которая не растворилась, можно высыпать под кусты.

Внекорневые подкормки золой тоже возможны - в таком случае огородники разводят 300 гр золы в 3 л воды, полчаса кипятят, настаивают 5 часов, а потом разводят в 10 л воды, процеживают и опрыскивают ботву. Для лучшей сцепки подкормки с помидорами можно натереть в раствор немного хозяйственного мыла.

Мочевина

Следующий совет о том, как подкормить помидоры мочевиной, так как эта подкормка - второе по популярности июльское удобрение. Однако использовать нужно не только мочевину, вам понадобятся:

1 л коровяка;

20 г суперфосфата;

20 г сернокислого калия;

10 мочевины;

10 г извести;

2 г медного купороса.

Все это растворить в 10 л воды и поливать, соблюдая пропорции, в зависимости от типа растения. Если томаты низкорослые, то хватит 1-1.5 л, а лиановидным кустам понадобится 2 л удобрения.

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