Урожай крыжовника может удивить, если за ним правильно ухаживать.

Приближается март, а вместе с ним и дачный сезон. У садоводов в этот период всегда много работы. Нужно подготовить не только землю к высадке растений, но и деревья с кустарниками, чтобы они дали хороший урожай. Особого внимания заслуживают смородина и крыжовник.

Чтобы растения радовали крупными, сочными и сладкими ягодами, за ними нужно правильно ухаживать и вовремя удобрять. Разберемся, чем подкормить крыжовник для хорошего урожая.

Чем подкормить крыжовник весной

Самое важное время для этого колючего короля сада начинается в конце марта - начале апреля, когда земля уже прогрелась, но растение еще не зацвело. В это время проводится первая подкормка крыжовника, вторая - через 15 дней, а еще через 15 дней - третья.

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Чтобы выяснить, чем полить крыжовник весной, нужно для начала понять, какое удобрение любит крыжовник. Здесь все довольно просто - одними из лучших удобрений для этого растения являются:

азотные удобрения, как калиевая и аммиачная селитра;

калийно-фосфорные удобрения, например сульфат калия или суперфосфат;

мочевина также хорошо подойдет, чтобы подкормить крыжовник весной, но она работает с опозданием, поэтому эффект можно будет увидеть в течение двух-трех недель.

Кроме того, садоводы используют биопрепараты, содержащие триходерму или сенную палочку, для борьбы с патогенными микробами и насыщения почвы азотом.

Чем подкормить крыжовник во время цветения

Непосредственно во время цветения, а это примерно конец апреля - начало мая, садоводы не пытаются чем-то подкормить крыжовник. Лучше всего это делать, когда появится завязь.

Именно тогда куст нуждается во всех питательных веществах и микроэлементах. Если вы не знали, чем подкормить крыжовник, чтобы ягоды были крупными, то в этом случае лучше всего подойдут именно минеральные удобрения, в частности, те, что сочетают в себе азот, калий и фосфор.

Если вы не хотите использовать "химию", чтобы подкормить крыжовник, то можно взять органические удобрения. Например, ягодные кусты удобряют настоем из коровяка или куриного помета. Для этого нужно засыпать два ведра коровьих или ведро птичьих экскрементов в 200-литровую бочку, залить водой и оставить до тех пор, пока масса не заиграет.

Кстати, если "колючий король" не единственный в вашем саду, и вы не знали, чем подкормить весной смородину и крыжовник, а то и малину, то этот рецепт идеально подойдет.

Ранее УНИАН писал, что можно посадить рядом со смородиной для хорошего урожая.

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