Недостаток азота и калия приводит к тому, что желтеет чеснок - чем обработать перья, рассказываем в материале.

За лето чеснок обычно подкармливают один-два раза. Если в грунте не хватает азота и калия, перья растения могут пожелтеть.

Чем подкормить чеснок, чтобы не желтели перья - два нужных удобрения

Чтобы обеспечить достаточное количество калия, рекомендуем применить раствор для внекорневой подкормки:

Разводим 1 ч. л. сульфата калия, еще его называют сернокислым калием, в 1 л воды.

Опрыскиваем ботву чеснока рабочим раствором. Наилучшее время для опрыскивания - как только зайдет солнце или рано утром, пока на растение не попадают солнечные лучи. Погода должна быть не дождливой, влажность - минимальной.

Также хорошо себя зарекомендовали калийно-фосфорные удобрения. В том числе, они нужны и для качественного формирования головок чеснока. Для приготовления раствора суперфосфата разводят 2 ст. л. удобрения в 10 литрах воды. Достаточно будет около 4-5 л жидкости на 1 кв. м. Для расчета также можно исходить из нормы 45 г на 1 кв. м. Суперфосфат используют для третьей подкормки весной и для подкормки летом, когда формируются головки.

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Кроме того, кончики чеснока могут желтеть из-за недостатка азота. Азотная подкормка будет способствовать и хорошему росту растения, для нее проще всего использовать мочевину.

Садим и убираем чеснок правильно - несколько советов

Чеснок предпочитает сухую, разрыхленную на большую глубину и богатую гумусом почву. Потребность в воде у растения очень высокая.

При посадке зубки чеснока заглубляют в землю на 3 см, соблюдая расстояние около 10-15 см между растениями в ряду и около 20 см - между рядами.

Чеснок хорошо комбинируется с другими овощными культурами, оберегая их от вредителей.

Когда перья начинают вянуть, головки можно извлекать из земли. Им нужно дать высохнуть, после чего сплести в косы. Дольки крепких, здоровых растений стоит сохранить для посадки в следующем сезоне.

Ранее УНИАН рассказывал, какими народными средствами можно подкормить чеснок, чтобы не желтели перья.

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