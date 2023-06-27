Во время плодоношения огурцы остро нуждаются в огромном количестве калия.

Заканчивается первый месяц лета, и многие садоводы уже сегодня задумываются, чем подкормить огурцы в июле для хорошего урожая.

В этом материале УНИАН собрал лучшие варианты подкормок. Мы расскажем вам, чем лучше подкормить огурцы во время плодоношения и превзойти свои даже самые смелые ожидания.

Какие удобрения любят огурцы - перечень

Весьма важную роль в выращивании огурцов играют минеральные, азотные и калийные удобрения (зола, гумат калия, карбамид, аммиачная селитра). Также в достаточных количествах эти овощи потребляют фосфор. И точно не будут лишними для огурцов марганец, цинк, кальций с магнием.

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Что касается периодичности подкорма, то на начальном этапе садоводы советуют подпитывать огурцы азотными удобрениями, а вот во время завязывания плодов и цветения - суперфосфатом. Когда же плоды начнут созревать, лучшими удобрениями для них будут калийные.

Чем подкормить огурцы, чтобы получить хороший урожай - советы

По словам садоводов, во время плодоношения огурцы остро нуждаются в огромном количестве калия. Проще всего овощи насытить им, используя калийную селитру или золу. Залейте 1 стакан золы 10 литрами воды, перемешайте и обильно полейте грядки.

Для того чтобы защитить овощи от болезней, можно во время плодоношения опрыскивать их раствором йода (40 капель йода, один литр сыворотки и 10 литров воды).

Также садоводы советуют отдельно поливать огурцы дрожжевым раствором. Для его приготовления необходимо 100 граммов дрожжей смешать с половиной стакана сахара, залить 5 литрами воды и подождать несколько часов перед поливом.

Теперь вы точно знаете, чем подкормить огурцы в июле, чтобы не желтели листья, и урожай в итоге получился поразительным.

Ранее УНИАН подробно рассказывал, как приготовить раствор из дрожжей для полива огурцов.

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