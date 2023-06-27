Насекомые могут нанести непоправимый вред растениям в саду и на огороде, и тля не исключение. Эти мелкие букашки съедают все на своем пути.

Владельцы фруктовых садов прекрасно знают, что вредители никогда не дремлют. Насекомые только и ждут момента, чтобы напасть и все съесть. Одним из таких нелюбимых гостей в саду является тля, которая любит путешествовать в "широком кругу семьи и друзей". От этих непрошенных гостей избавиться очень сложно.

УНИАН разбирался, какое самое эффективное средство от тли.

Чем бороться с тлей на яблоне - лучшее средство

Специальные химические препараты прекрасно борются с вечно голодными насекомыми. Они специально разрабатываются и проверяются. Широкий спектр таких средств позволяет выбрать то, что подходит больше всего. К примеру, можно использовать Актоверм, Сompo Complete или любой другой био-инсектицид.

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При этом стоит помнить о правилах безопасности при работе с химикатами, чтобы избежать негативных последствий, а именно:

Не употреблять в пищу препарат, которым опрыскиваете деревья. Во время обработки желательно стоять против ветра. Обязательно используйте респиратор, очки и перчатки во время опрыскивания деревьев, а также не должно быть открытых участков кожи. После обработки растений обязательно хорошо вымойтесь, постирайте одежду и тщательно вымойти все, что контактировало со средством.

Чем опрыскать деревья от тли - народные средства

Некоторые садоводы не хотят использовать химию по тем или иным причинам. Тогда на помощь придут народные средства. К примеру, считается, что некоторые эфирные масла отпугивают тлю - лаванда, кедр, сосна. Также для этих целей можно использовать натуральное подсолнечное масло с водой.

Кроме того, обработать яблоню с плодами от тли можно луковым отваром. Для приготовления средства необходимо залить литровую банку шелухи двумя литрами горячей воды. Смесь необходимо настаивают одни сутки, после чего сцедить, добавить еще восемь литров воды и примерно 50 грамм хозяйственного мыла. Этим средством нужно сразу же опрыскать яблони.

Нашатырный спирт от тли на яблоне - результат вас удивит

Нашатырный спирт, как и эфирные масла, имеет сильный запах, чем отпугивает вредителей. Для раствора понадобится 50 мл средства, разведенного в ведре воды, а также нужно добавить стружку хозяйственного мыла. Такой смесью можно не только отпугнуть вредителей, но и подкормить деревья, ведь нашатырь работает, как внекорневая подкормка.

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