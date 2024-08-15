Панас Буйный презентовал композицию, которой более 50 лет.

Украинский певец Панас Буйный, известен своими острыми высказываниями и песнями, в очередной раз удивил поклонников песней "Дівчино". В частности, артист рассказал, что хочет посвятить этот трек иконе женственности - артистке Даше Астафьевой.

"Песня была написана моим родственником 50 лет назад, на одном из застолий под мелодию из "звуковыжималки", то есть аккордеона. Я услышал очень классный хук (мелодичная часть, которая определяет хитовость - УНИАН) в припеве и решил, что эта песня должна получить второе дыхание. Так мы возродили забытый фольклор Галичины. Также скажу, что эта песня адресованная Даше Астафьевой", - поделился артист.

Кроме этого, Панас с командой решили подкрепить песню видеоклипом, который отсняли во Львовской области посреди поля. По словам звезды, он прямо в поле из-за неприятного казуса оказался без штанов, только в одном нижнем белье.

"Мы начали снимать клип, наносить грим. И большой кусок тонального крема ляпнул мне на белые штаны и было очень весело, когда я в трусах в поле стоял на одной ноге и ждал пока команда мне исправит это пятно. Те, кто проходил мимо, думали, что у меня половой акт с тремя девушками, которые на коленях что-то мне там трут", - добавил Буйный.

Напомним, ранее Надя Дорофеева выпустила новую песню о мотивации и внутренней силе "Нитроглицерин".

Вас также могут заинтересовать новости: