Эта песня - благодарность за всестороннюю поддержку Украины.

Украинский певец Роман Скорпион в Польше присоединился к благотворительному концерту в поддержку Украины. В своих социальных сетях артист показал видео с концерта в городе Руда-Шленска.

Концерт организовали местные активисты с целью поддержки украинцев. Роман исполнил свои уже узнаваемые хиты, а также недавнюю премьеру, песню "Поцелую" на польском языке.

Эту песню он написал в знак благодарности соседям за всестороннюю поддержку.

"Переоценить ту поддержку и помощь, которую оказывают украинцам поляки, - невозможно. В самые трудные времена мы хорошо видим, кто на самом деле является братским народом", - прокомментировал свою новую песню певец.

Напомним, ранее молодая украинская певица Маша Кондратенко, покорившая меломанов песней "Чекаю на тебе", выпустила новый хит "Ванька-встанька". Новую песню она посвятила российским оккупантам, которые вторглись в независимую и свободную Украину.

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