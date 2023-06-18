Данные композиции были выпущены совсем недавно, а уже стоят у многих на повторе и набирают популярность в социальных сетях.

Рассказываем, какие украинские песни были представлены совсем недавно, а уже претендуют на звание главных летних хитов 2023.

Дантес - Чуєш

Экс-муж Нади Дорофеевой порадовал слушателей не только динамичной песней, а еще и ярким клипом, который интересно смотреть. Сам Вова прокомментировал свою видеоработу очень метко: "Видео – как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным: рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо".

К слову, в клипе появились друг Дантеса Алексей Дурнев, а также возлюбленная Вовы Даша Кацурина.

Океан Эльзы - Я їду додому

Святослав Вакарчук вместе со своим музыкальным коллективом презентовал обновленную версию легендарной композиции и выпустил к ней трогательный клип.

Перепеть свою же композицию Святослав решил после того, как побывал на деоккупированных территориях и в местах активных боевых действий. Артист рассказал, что насмотрелся на то, как люди, покинувшие свой дом, хотят снова вернуться в родные стены, поэтому решил поддержать их своим творчеством.

TVORCHI и The Hardkiss - Мрійники

Участники Евровидения-2023 совместно с рок-группой The Hardkiss порадовали поклонников композицией "Мрійники". Над ней музыканты работали еще с 2021 года. В песне поется о тех, не прекращает мечтать несмотря ни на что.

"Надеемся, что песня подарит кому-то веру. Мы должны работать дальше и мечтать", - сказано в описании к релизу.

Практически сразу композиция попала в рейтинг самых прослушиваемых на YouTube Music, где уверенно продолжает набирать позиции. В двадцатке трендовых украинских клипов видеоработа "Мрійники" заняла шестое место.

Максим Бородин - Якби не ти

Украинский певец и полуфиналист Голоса страны-12 представил мощный трек, который за три недели возглавил рейтинг YouTube Music. Композиция вызывает желание слушать ее на повторе, а также от нее по телу бегут мурашки.

"Якби не ти" - о силе любви рядом. Это манифест чувств, изменяющих жизнь, придавая ей содержание. Ведь даже в самые трудные моменты нашей жизни слово "люблю" может исцелить, подарить веру, обезболить и заставить защищать", - прокомментировал исполнитель.

YAKTAK - Силует

8 среди музыкальных видео на вкладке "В тренде" рейтинга YouTube Music - молодой исполнитель YAKTAK. Его композиция "Силует" вышла всего три дня назад, а уже занимает уверенные позиции в чартах, набирая популярность.

"Этот трек об особенном, о том, что нельзя описать словами. Он об эмоциях, чувствах, которые каждый хоть раз испытывал в своей жизни. Дым вокруг, громкая музыка, много людей, но ты ничего не замечаешь, кроме нее…" - прокомментировал YAKTAK.

Напомним, Дантес спел "Девочка Оля" на украинском и произвел фурор.

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