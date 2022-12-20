"Суспільне" уже рассмотрело жалобу и дало ответ.

Финалистка Нацотбора Марина Круть пожаловалась на группу TVORCHI из-за того, что те издали свою песню "Heart Of Steel" французским лейблом "Believe", который продолжает работать на территории России.

Также претензии были по поводу того, что в прямом эфире во время припева звучал дабл основного вокала. Как известно, это против правил - все участники должны петь только вживую.

Вот как ситуацию прокомментировал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров:

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"В ходе подготовки финала могла произойти техническая ошибка, из-за которой в эфире в фонограмме группы TVORCHI в течение определенных секунд звучал дабл живого вокала Джеффри. Такая опрометчивость действительно могла произойти: во время войны, при сверхсложных условиях работы, с регулярным отсутствием связи и электричества. Из-за сложного звука на площадке (поезда метро) на репетициях, до эфира этого не услышал никто, включая меня. Мне очень досадно, что такая ситуация случилась, и я приношу свои извинения всем участникам финала и зрителям за этот инцидент. Считаю, что он не может подвергать сомнению колоссальную работу всей команды".

Отмечается, что с компанией "Believe" сотрудничали 5 из 10 участников финала Нацотбора, а до недавнего времени работала и сама Круть. В "Суспільному" заявили, что это не является нарушением правил.

Напомним, Приходько прокомментировала победу TVORCHI в Нацотборе.

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