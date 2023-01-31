Как рассказала Юлия Санина, песня посвящена надежде, которую нельзя терять.

Украинская группа The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк", который был снят во время блэкаута. Однако некоторые кадры были сделаны во время их благотворительного тура.

В клипе можно увидеть и тот самый маяк, в честь которого названа песня. Хоть артисты не рассекретили, где нашли его, пользователи сети все же вычислили, что это маяк находится на полуострове Гибралтар.

По словам фронтвумен группы Юлии Саниной, это очень энергичный клип о надежде, которую никогда нельзя терять.

"Мы взяли с собой на гастроли камеру и снимали самые яркие моменты. В это темное время концерты и встречи со слушателями придавали нам силу и поддержку, вдохновляли на работу, новую музыку. Захотелось запомнить и зафиксировать это эмоциональное состояние. Клип мы посвятили нашим слушателям, которые стали для нас опорой и тем же маяком", – сказала Санина.

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