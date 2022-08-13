В ролике использованы кадры из комедии "Москаль-чарівник" 1995 года с молодой Русланой Писанкой в главной роли.

Украинская певица Jerry Heil выпустила колоритный клип на песню "Кохайтеся чорнобриві", в основе которой – знаменитое стихотворение легендарного Тараса Шевченко "Катерина".

Ролик исполнительница опубликовала на YouTube-канале.

В клипе Jerry использовала кадры из видеообращений президента Украины Владимира Зеленского и из комедийной ленты "Москаль-чарівник" 1995 года с молодой Русланой Писанкой в главной роли.

По словам певицы, эта видеоработа – призыв ценить своих гениев и талантов при жизни.

"Все было идеально: гордая фигура независимой украинской женщины, дурачок-москаль – будто визуальная трансляция завещания Шевченко. А через несколько недель с начала подготовки мы узнали о трагедии – Русланы Писанки не стало", – отметила Jerry Heil.

Певица добавила, что Руслана Писанка сделала немало для украинского кино и напомнила, что совсем скоро выйдет картина "Демоны" с Писанкой в главной роли.

Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Как позднее сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось.

Как рассказала Ольга Сумская, Писанку кремировали. Ее собирались похоронить на Байковом кладбище.