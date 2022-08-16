Россиянки перепели песню украинской певицы на концерте в Крыму.

Украинская певица Злата Огневич отреагировала на то, что россиянки на концерте в аннексированном Крыму перепели ее песню "Зозуля".

Она назвала исполнительниц лярвами, которые не знают о законах и авторских правах. Также звезда обратила внимание на то, что певицы пели "под минус" с ее голосом на беках.

"Исконно русская забава воровать и выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке в исполнении двух лярв, которые и не знают о законах и авторских правах… Хотя, о чем я пишу, какие права могут быть у граждан РФ. Простите, но меня тошнит. Кстати, "певицы" такие бестолковые, что поют под минус с моим голосом на беках. Стыдно, досадно, но чего еще ожидать от болотян? Крым, надеюсь очень, что в скором времени "Зозуля" прозвучит на Дне освобождения Крыма во всех волшебных городах полуострова", – прокомментировала звезда.

Напомним, ранее россияне украли украинскую песню Софии Ротару.

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