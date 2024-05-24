Команда певицы объяснила, в чем причина.

Накануне, 23 мая, состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов Национальной музыкальной премии YUNA-2024. В одной из номинаций победительницей стала загадочная певица Klavdia Petrivna, однако артистка проигнорировала премию.

Все номинированные звезды получили свои награды, кроме молодой исполнительницы, которая победила в номинации "Открытие года". Певица не появилась на сцене и в зале во время вручения статуэтки.

Команда Klavdia Petrivna уже успела прокомментировать такое решение артистки. В комментарии для "СЛУХ" они заявили, что не готовы пока появляться на подобных премиях и к этому стоит относиться достаточно осторожно.

"В непрозрачное море нырять следует очень осторожно. А если есть возможность, лучше вообще этого не делать", - объяснили представители загадочной звезды.

Что известно о Klavdia Petrivna

Певица уже в течение длительного времени скрывает свою личность. Однако вокруг нее распространяется немало слухов. Поклонники творчества исполнительницы предполагают, что это Маша Кондратенко, а другие думают, что под большими шляпами скрывается Соломия Опрышко.

Несмотря на то, что до сих пор неизвестно кто же такая Klavdia Petrivna, она уже успела получить свою популярность в украинском шоу-бизнесе. Среди ее самых известных песен "Найди меня", "Императоры", "Я тебе врала", "Барабан"

Напомним, ранее загадочная Klavdia Petrivna впервые дала интервью. Она лаконично и дерзко ответила на вопросы ведущих.

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