По словам певца, инициатива исходила от Нади Дорофеевой.

Украинский певец и автор песен Алексей Завгородний, известный под псевдонимом Позитив, раскрыл фанатам причины распада популярной группы "Время и стекло".

Об этом Завгородний рассказал в интервью YouTube-канала Лизы Дидковской.

По его словам, о том, что группу стоит закрыть, первой заговорила Надя Дорофеева.

Читайте также"Позитиву" - 32: как артист пришел к ошеломляющему успеху"В этой группе все сложилось. И мы сложились как артисты, и Надя сложилась как певица. Ее желание всегда было - у любой девушки-артистки, которая в дуете, всегда есть желание стать сольной артисткой. Самореализоваться - это очень правильная вещь, а тем более, когда есть рамки в группе", - отметил Позитив.

Исполнитель уверен, что Дорофеева намного шире артистка и сольно может показать намного больше своих возможностей.

"Она сказала: "Я чувствую, что мы заигрались, нам нужно идти дальше, и тебе, и мне". Она сказала: "Я хочу пойти сольно, давай закрывать наш проект". Мне казалось это глупой идеей, но я не могу препятствовать. Я бы еще мог поработать, думаю, что и Надя тоже. Но ее рвение и тяга к тому, что она уже хотела делать - она неостановима", - рассказал Позитив.

Напомним, ранее группа "Время и Стекло" презентовала клип на песню Last Dance. Ролик является своеобразным прощанием группы со зрителями.

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