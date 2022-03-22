Конкурсанты продолжают репетиции и планируют снять резервное видео для Евровидения.

Песня Kalush Orchestra "Стефания", с которой музыканты будут представлять Украину на Евровидении 2022 в Турине, собирает миллионные прослушивания в YouTube.

По состоянию на 22 марта трек "Стефания" на официальном канале группы прослушали более 5,7 миллиона раз.

После скандала с победительницей Алиной Паш в украинском отборе Евровидения первое место отдали Kalush Orchestra.

С начала вторжения России – 24 февраля – группа активно поддерживает Вооруженные силы Украины, а отдельные участники группы даже защищают от оккупантов родные города.

При этом Kalush Orchestra не планирует отказываться от своего участия в финале международного песенного конкурса Европы в Италии.

Как заявил лидер Kalush Олег Псюк в комментарии ТСН, музыканты не исключают выступления по дистанционной связи.

Конкурсанты продолжают репетиции и планируют снять резервное видео для Евровидения на случай, если с членами Kalush Orchestra что-то случится.

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