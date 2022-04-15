До войны они не раз играли в больших концертных залах по всей Украине.

В зале Киевского вокзала выступили ONUKA и Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ). До полномасштабного вторжения РФ в Украину они неоднократно давали концерты в разных городах, собирая полные залы.

Видео опубликовала в Instagram солистка ONUKA Наталья Жижченко.

"Наверное, во время игры я смогла почувствовать все, что не позволяла себе осмыслить с 24 февраля. Едва доиграла, и это слышно. Но я и в очередной раз поняла, что нас не преодолеть и дух наш несокрушимый. И это не патетика. Это практика", - прокомментировала свое выступление Жижченко.

Напомним, в известной песне "Ленинграда" нашли пророчество, связанное с крейсером "Москва".

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