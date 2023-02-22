Певица решила перевести некоторые свои русскоязычные песни.

Украинская певица Настя Каменских на концерте в Варшаве исполнила свой первый сольный хит "Это моя ночь" на украинском языке. Теперь эта песня называется "Це є моя ніч".

Кроме того, она перевела песню "Locа", с которой начинает свою концертную программу.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения многие артисты начали переводить свои песни на украинский. Таким образом они решили "отрезать" себя от российской культуры.

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Кроме того, с 24 февраля Настя Каменских выпустила несколько украиноязычных песен - "Кришталь", "Коли мине війна", "Я - Україна". Артистка выступает на благотворительных концертах, а вырученные деньги передает украинской армии.

Напомним, ранее Quest Pistols перевыпустили легендарный хит "Ты так красива" на украинском языке. Композиция получила название "Ти неймовірна".

Ироническое mood video в стиле "верните нам наш 2007" точно поднимет настроение в это непростое для Украины время.

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