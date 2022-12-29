Александр Поворознюк и Леся Никитюк / фото instagram.com

Недавно предприниматель, президент футбольного клуба "Ингулец" и командир добровольного отряда "За Петровщину" Александр Поворознюк дал интервью украинской телеведущей Лесе Никитюк.

По мотивам этого интервью на YouTube-канале "Мюсли UA" уже вышел трек под названием "Я кайфую". За сутки короткий клип просмотрели более ста тысяч человек. 

В треке можно услышать ответ Поворознюка на вопрос о том, что он наденет на похороны российского диктатора Владимира Путина. 

"Яркое что-то такое, чтобы в глаза бросалось. Чтобы он увидел, как мы ждали его смерть", - сказал Поворознюк. 

Также он рассказал, что при встрече с Путиным послал бы его на три буквы. 

"Я кайфую" - это фраза Леси Никитюк, которую она произнесла в ответ на слова Поворознюка. 

Реакция соцсетей

  • "Новый хит!"
  • "Это шедевр!"
  • "Супер! Слава Украине!"
  • "Я кайфую от ваших треков!"

Напомним, 35-летняя Леся Никитюк иронично ответила, почему до сих пор не замужем.

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