Недавно предприниматель, президент футбольного клуба "Ингулец" и командир добровольного отряда "За Петровщину" Александр Поворознюк дал интервью украинской телеведущей Лесе Никитюк.
По мотивам этого интервью на YouTube-канале "Мюсли UA" уже вышел трек под названием "Я кайфую". За сутки короткий клип просмотрели более ста тысяч человек.
В треке можно услышать ответ Поворознюка на вопрос о том, что он наденет на похороны российского диктатора Владимира Путина.
"Яркое что-то такое, чтобы в глаза бросалось. Чтобы он увидел, как мы ждали его смерть", - сказал Поворознюк.
Также он рассказал, что при встрече с Путиным послал бы его на три буквы.
"Я кайфую" - это фраза Леси Никитюк, которую она произнесла в ответ на слова Поворознюка.
Реакция соцсетей
- "Новый хит!"
- "Это шедевр!"
- "Супер! Слава Украине!"
- "Я кайфую от ваших треков!"
Напомним, 35-летняя Леся Никитюк иронично ответила, почему до сих пор не замужем.