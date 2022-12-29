Высказывания Поворознюка из интервью становятся мемами.

Недавно предприниматель, президент футбольного клуба "Ингулец" и командир добровольного отряда "За Петровщину" Александр Поворознюк дал интервью украинской телеведущей Лесе Никитюк.

По мотивам этого интервью на YouTube-канале "Мюсли UA" уже вышел трек под названием "Я кайфую". За сутки короткий клип просмотрели более ста тысяч человек.

В треке можно услышать ответ Поворознюка на вопрос о том, что он наденет на похороны российского диктатора Владимира Путина.

"Яркое что-то такое, чтобы в глаза бросалось. Чтобы он увидел, как мы ждали его смерть", - сказал Поворознюк.

Также он рассказал, что при встрече с Путиным послал бы его на три буквы.

"Я кайфую" - это фраза Леси Никитюк, которую она произнесла в ответ на слова Поворознюка.

Реакция соцсетей

"Новый хит!"

"Это шедевр!"

"Супер! Слава Украине!"

"Я кайфую от ваших треков!"

Напомним, 35-летняя Леся Никитюк иронично ответила, почему до сих пор не замужем.

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