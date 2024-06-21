'Метелики': новый летний хит от Alena Omargalieva покорил сеть

Alena Omargalieva выпустила новый трек - ностальгию по прошлому, в котором нет войны.

Alena Omargalieva дропнула летний трек "Метелики" в котором соединила свой фирменный стиль: дэнс-поп звучание и нежный женский вокал. Песня полна чувств и эмоций, которые переносят в мир безграничного тепла, пламени страсти и бабочек, которые начинают порхать в животе.

По словам певицы, ее новая песня дает возможность окунуться в собственную Вселенную и найти безопасное пространство внутри себя в это сложное время: "Так хорошо иногда вспомнить как это - любить вне опасности, без минора. Трек "Метелики" для меня - музыкальное пространство, где на несколько минут можно быть свободным от окружающего мира. Я буду рада, если каждый, кто его будет слушать, почувствует то же самое".

В песне певица признается, как легко может растаять от прикосновения любимого и с какой преданностью они продолжают горячо любить друг друга сквозь годы.

"Я уверена, что каждый хоть раз проживал ощущение "бабочек в животе" при взгляде на любимого человека. Но истина пылкой любви скрывается в том, чтобы сохранить это ощущение сквозь годы", - комментирует Alena Omargalieva.

Еще до официального релиза кусок трека "Бабочки" завирусился в TikTok и набрал более 6 000 видео пересъемки за 5 дней.

Напомним, Павел Зибров представил обновленную версию хита "День рождения" на свое 67-летие.

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