Певица представила новый альбом и черно-белый клип на одну из песен.

Известная певица Майли Сайрус выпустила новый альбом Endless Summer Vacation. В день премьеры она также представила клип на одну из своих новых песен. Видео на трек River заинтриговало фанатов.

Так, в новом клипе, снятом в черно-белых тонах, Сайрус танцует в черном обтягивающем платье в окружении мускулистых мужчин. Певица спела о влюбленности и о том, что встретила мужчину, от которого хочет родить детей:

В последнее время я думаю, что ты - тот самый, кто достоин чести, кто может стать отцом моих детей. Надеюсь, им достанутся твои глаза и улыбка. До тебя я словно брела по пустыне, страдала от засухи. Сердце бьется так громко, что меня совсем не слышно. Я непредсказуема, но ты совладал со мной, малыш.

Романтический текст кардинально отличается от того, что пела Сайрус ранее. В ее недавнем хите Flowers говорится о том, что певица не нуждается в мужчине, ведь может сама о себе позаботиться.

Новый клип собрал уже более 800 тысяч просмотров всего за 7 часов. В комментариях фанаты пишут, что они рады за Сайрус, если она действительно влюблена.

В новый альбом певицы вошли 13 песен. Певица уже разместила его на популярных музыкальных сервисах.

Ранее стало известно, что певец Эд Ширан анонсировал новый альбом Subtract. Говоря о нем, артист вскрыл свою душу и рассказал о пережитых проблемах.

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