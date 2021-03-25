Певица восхитила сеть / instagram.com/lanadelrey
Популярная певица Лана Дель Рей опубликовала в Instagram обложку журнала Rolling Stone.
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Звезда снялась в фотосессии для глянца в стильной клетчатой рубахе и шарфике. При этом лицо Ланы взяли крупным планом. Девушка лучезарно улыбается и прикрывает глаза.
"Мое точное лицо во время прослушивания Chemtrails", - подписала фото певица.
Певица восхитила сеть / instagram.com/lanadelrey
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