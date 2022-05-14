В пятерке потенциальных победителей Евровидения произошла ротация - на второе место неожиданно вырвалась Швеция.

До грандиозного финала Евровидения 2022 остаются считанные часы, поэтому букмекеры поделились обновленным прогнозом относительно того, кто победит в этом году на международном песенном конкурсе.

Так, по сравнению с предыдущим днем, произошла ротация в топ-5 претендентов на победу в Евровидении 2022. Швеция неожиданно вышла на второе место, подвинув представителя Британии.

На первом месте разместилась украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Ей с самого начала букмекеры прогнозируют победу. Правда, ставки ежедневно только растут, достигнув на сегодня рекордного показателя в 60%.

Вторую строчку заняла представительница Швеции Корнелия Якобс с композицией Hold Me Closer. Она в день финала заняла столь высокую позицию.

На третьем месте расположилась Британия, которую в этом году представляет Sam Ryder с песней Space Man. Ранее ему прогнозировали второе место.

На четвертой и пятой строчке разместились Италия и Испания соответственно.

В пятницу, 13 мая, ставки букмекеров были такими:

Напомним, что Россия в этом году дисквалифицирована из-за развязанной против Украины войны.

Вас также могут заинтересовать новости: