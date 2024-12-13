В песне говорится о любви.

Украинские чарты пополнились новой чувственной композицией "Дотикам" в исполнении популярной певицы KOLA и группы Bulvar LU. Песня рассказывает о двух влюбленных, чьи пути разошлись, но сердца остались связаны воспоминаниями о совместных мгновениях и прикосновениях.

"Дотикам" - это история о любви, которая не угасает со временем, о нежности и тепле, которые остаются в сердце навсегда. KOLA и Bulvar LU приглашают слушателей окунуться в мир незабываемых чувств и вспомнить моменты, которые оставили след в их душах.

"Как часто мы рисуем будущее в воображении, но все, что от него остается - только воспоминания о прикосновениях? Вместе с Bulvar LU мы приглашаем вас окунуться в мир этих незабытых чувств и вспомнить моменты, которые оставили след в сердце навсегда", - прокомментировала премьеру певица.

Музыканты Bulvar LU также поделились своими впечатлениями от сотрудничества с KOLA:

"Наши песни в основном об эмоциях, а KOLA среди украинских певиц - одна из лучших, кто может искренне передавать чувства, близкие многим. И мы рады, что смогли вместе с ней рассказать, возможно, и грустную, но очень хорошую историю, которая будет вызывать теплые воспоминания у слушателей".

Режиссером клипа на песню "Дотикам" стала талантливая Леся Подолянко. Ее работа прекрасно передает атмосферу песни и подчеркивает ее эмоциональную глубину.

Напомним, участник команды KOLA сделал предложение любимой.

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