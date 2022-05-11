Украинцы уже отреагировали на громкое выступление группы.

10 мая в Турине состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. Под шестым номером выступила украинская группа Kalush Orchestra, которая сумела сорвать аплодисменты зрителей и прорвалась в финал.

Пользователи сети отметили, что Kalush Orchestra "порвали" Евровидение, достойно представив Украину. Более того, букмекеры пророчат нашей стране победу.

Кроме того, в одном из интервью солист группы Олег Псюк заявил, что если Украина победит в этом году в конкурсе, то в следующем году его проведут в его родном городе Калуш, в честь которого и названа группа.

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления попали в финал Евровидения 2022.

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