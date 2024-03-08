Поклонники уже оценили новую версию песни.

Певица Ирина Билык продолжает украинизировать свои хиты. Ранее она перевела на украинский песню "Снег", а сейчас в новом звучании можно услышать трек "Мы будем вместе", который она посвятила своему экс-супругу Дмитрию Дикусару.

Интересно, что пара рассталась много лет назад, но эта песня до сих пор ассоциируется именно с их историей любви. К слову, сейчас Дикусар находится на фронте.

По словам артистки, эта песня - гимн оптимизма и надежды, который напоминает нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви.

"Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу общности и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены как никогда и должны держать это настроение к нашей светлой победе, помогать друг другу и понимать боль ближнего, ведь мы украинцы, мы сильные!" – сказала певица.

Как отреагировали слушатели

"Круто, спасибо"

"Суперово вышло"

"На украинском мне нравится больше"

"Нежно"

К слову, две песни на украинском "Снег" и "Мы будем вместе" войдут в новый альбом певицы, который она выпустит уже в 2024 году.

Напомним, ранее Тина Кароль стала веб-моделью в новом чувственном клипе "З тобою".

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