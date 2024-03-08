Певица Ирина Билык продолжает украинизировать свои хиты. Ранее она перевела на украинский песню "Снег", а сейчас в новом звучании можно услышать трек "Мы будем вместе", который она посвятила своему экс-супругу Дмитрию Дикусару.
Интересно, что пара рассталась много лет назад, но эта песня до сих пор ассоциируется именно с их историей любви. К слову, сейчас Дикусар находится на фронте.
По словам артистки, эта песня - гимн оптимизма и надежды, который напоминает нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви.
"Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу общности и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены как никогда и должны держать это настроение к нашей светлой победе, помогать друг другу и понимать боль ближнего, ведь мы украинцы, мы сильные!" – сказала певица.
Как отреагировали слушатели
- "Круто, спасибо"
- "Суперово вышло"
- "На украинском мне нравится больше"
- "Нежно"
К слову, две песни на украинском "Снег" и "Мы будем вместе" войдут в новый альбом певицы, который она выпустит уже в 2024 году.
Напомним, ранее Тина Кароль стала веб-моделью в новом чувственном клипе "З тобою".