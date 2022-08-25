Артист LESAN покорил соцсети новой патриотической песней.

Украинский исполнитель, восходящая звезда LESAN в День Независимости Украины выпустил песню "Ми незалежні", которая молниеносно стала мегапопулярной.

"Україна – це щось рідне

Україна – мати

Україна в кожнім серці

Батьківської хати

Мова солов'їна

Доторкнеться до душі

Україна, Україна – ми", – спел LESAN.

Песня настолько понравилась слушателям, что они поставили молодому артисту более 77 тысяч лайков и оставили в комментариях множество комплиментов.

"Требую, чтобы эту песню выпустили. Это просто шедевр", "Вау, очень сильно", "Горжусь Украиной и нашими украинцами", "Очень красиво", - пишут пользователи сети.

Более того, украинцы активно снимают и свои видео под эту песню в социальной сети TikTok. Стоит отметить, что это не единственная патриотическая песня LESAN. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он уже выпускал треки для поднятия боевого духа нашего народа.

Напомним, Макс Барских прикоснулся к сердцам миллионов новой песней "Украина".

Вас также могут заинтересовать новости: