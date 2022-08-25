Артист выпустил новый патриотический хит / Скриншот

Украинский исполнитель, восходящая звезда LESAN в День Независимости Украины выпустил песню "Ми незалежні", которая молниеносно стала мегапопулярной.

"Україна – це щось рідне 

 Україна – мати 

 Україна в кожнім серці  

Батьківської хати 

 Мова солов'їна 

Доторкнеться до душі 

 Україна, Україна – ми", – спел LESAN.

Песня настолько понравилась слушателям, что они поставили молодому артисту более 77 тысяч лайков и оставили в комментариях множество комплиментов.

"Требую, чтобы эту песню выпустили. Это просто шедевр", "Вау, очень сильно", "Горжусь Украиной и нашими украинцами", "Очень красиво", - пишут пользователи сети.

Более того, украинцы активно снимают и свои видео под эту песню в социальной сети TikTok. Стоит отметить, что это не единственная патриотическая песня LESAN. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он уже выпускал треки для поднятия боевого духа нашего народа.

Напомним, Макс Барских прикоснулся к сердцам миллионов новой песней "Украина".

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