Сегодня, 14 мая, состоялся финал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. В этом году Украину представляла рэп-группа Kalush Orchestra.
Еще до приезда участников бэнда в Турин букмекеры прогнозировали им победу в конкурсе. А после нескольких репетиций и первого полуфинала, когда Kalush Orchestra подорвали весь зал и заставили зрителей аплодировать стоя, они окончательно закрепили свое место на лидерской позиции.
Так, в финале конкурса Kalush Orchestra выступили под 12 номером. Зрители все так же завороженно слушали их хит "Стефания", а в конце выступления встали и размахивали украинскими флагами. Ребята по-настоящему зажгли на сцене и в очередной раз доказали, что достойны этой победы.
Напомним, ранее соцсети отреагировали на выступление группы Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022.