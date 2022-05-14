Сегодня украинская группа зажгла на сцене Евровидения.

Сегодня, 14 мая, состоялся финал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. В этом году Украину представляла рэп-группа Kalush Orchestra.

Еще до приезда участников бэнда в Турин букмекеры прогнозировали им победу в конкурсе. А после нескольких репетиций и первого полуфинала, когда Kalush Orchestra подорвали весь зал и заставили зрителей аплодировать стоя, они окончательно закрепили свое место на лидерской позиции.

Так, в финале конкурса Kalush Orchestra выступили под 12 номером. Зрители все так же завороженно слушали их хит "Стефания", а в конце выступления встали и размахивали украинскими флагами. Ребята по-настоящему зажгли на сцене и в очередной раз доказали, что достойны этой победы.

Напомним, ранее соцсети отреагировали на выступление группы Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения 2022.

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